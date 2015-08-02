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市场报道 | 2015年 8月 2日 星期日 09:56 BJT

CFTC报告：NYMEX原油期货7月28日持仓报告(表)

路透7月31日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2015年7月28日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告，每口以1,000桶计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约( 1,694,436口)

475,975 232,556 549,072 594,197 837,805 1619244 1619433 75,192 75,003

较7月21日变动(未平仓合约：增加25,699口)

11,645 21,909 10,126 3,508 -10,022 25,279 22,013 420 3,686

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

28.1 13.7 32.4 35.1 49.4 95.6 95.6 4.4 4.4

各类交易商数量(总计为369家)

125 110 156 90 104 302 304 (完)

(编译 张涛；审校 于春红)

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