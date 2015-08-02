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市场报道 | 2015年 8月 2日 星期日 09:58 BJT

CFTC报告：ICE棉花期货7月28日持仓报告(表)

路透7月31日 - 以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布，截至2015年7月28日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告，每口以50,000磅计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(177,413口)

80,391 28,252 9,588 73,364 130,240 163,343 168,080 14,070 9,333

较7月21日变动(未平仓合约：增加1,646口)

1,065 3,064 2,005 -284 -3,892 2,786 1,177 -1,140 469

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

45.3 15.9 5.4 41.4 73.4 92.1 94.7 7.9 5.3

各类交易商数量(总计为256家)

112 60 48 45 57 175 154 (完)

(编译 张涛；审校 于春红)

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