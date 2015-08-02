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货币新闻 | 2015年 8月 2日 星期日 10:00 BJT

CFTC报告：CBOT大豆期货7月28日持仓报告(表)

路透7月31日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2015年7月28日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(634,083口)

175,889 83,918 106,657 306,012 362,696 588,558 553,271 45,525 80,812

较7月21日变动(未平仓合约：减少45,639口)

-25,286 -3,336 1,770 -14,927 -42,647 -38,443 -44,213 -7,196 -1,426

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

27.7 13.2 16.8 48.3 57.2 92.8 87.3 7.2 12.7

各类交易商数量(总计为541家)

152 139 153 164 198 403 425 (完) (编译 张涛；审校 于春红)

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