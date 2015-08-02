CFTC报告：CBOT大豆期货7月28日持仓报告(表)

澳新汇市：澳元和新西兰元上涨，特朗普未提供政策细节令美元受限
这与12月底的走势形成明显反差，当时澳元/美元触及七个月低点0.7160，当时市场押注特朗普的政策将助长美国通胀，令美元上涨。
路透7月31日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2015年7月28日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：
非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
未平仓合约(634,083口)
175,889 83,918 106,657 306,012 362,696 588,558 553,271 45,525 80,812
较7月21日变动(未平仓合约：减少45,639口)
-25,286 -3,336 1,770 -14,927 -42,647 -38,443 -44,213 -7,196 -1,426
各类未平仓合约占总持仓百分比(%)
27.7 13.2 16.8 48.3 57.2 92.8 87.3 7.2 12.7
各类交易商数量(总计为541家)
152 139 153 164 198 403 425 (完) (编译 张涛；审校 于春红)
这与12月底的走势形成明显反差，当时澳元/美元触及七个月低点0.7160，当时市场押注特朗普的政策将助长美国通胀，令美元上涨。
纳斯达克(Nasdaq)指数表现略好，1971年2月推出以来，在新总统宣誓就职的日子里， 该指数上涨的次数超一半，不过当天指数涨跌幅中值仍为下跌0.22%，平均值为下跌1.24%。 从1974年福特就任总统算起，在七个总统权力更迭的日子里，纳斯达克指数涨跌幅中值 为上涨0.04%，但平均值为下跌1.02%，主要归因于奥巴马上任首日该指数重挫5.79%。 下表为从艾森豪威尔起，历任美国新总统就职当天美国股市三大股指涨跌幅(%)情况， 其中不包括第二届任期就职当天股市表现。 总统 年份 标普500指数 道琼工业指数 纳斯达克指数 特朗普 2017 +0.34 +0.48 +0.28 奥巴马 2009 -5.28 -4.01 -5.79 小布什(*) 2001 -- -- -- 克林顿
虽然三星电子移动部门料已走出Note7事件阴霾，但投资者仍谨慎看待前景，因不确定Note7起火事件会给未来的旗舰产品销售带来何种影响。