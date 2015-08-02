CFTC报告：CBOT大豆期货7月28日持仓报告(表)

背景资料：历届美国总统宣誓就职当日的美股表现一览

纳斯达克(Nasdaq)指数表现略好，1971年2月推出以来，在新总统宣誓就职的日子里， 该指数上涨的次数超一半，不过当天指数涨跌幅中值仍为下跌0.22%，平均值为下跌1.24%。 从1974年福特就任总统算起，在七个总统权力更迭的日子里，纳斯达克指数涨跌幅中值 为上涨0.04%，但平均值为下跌1.02%，主要归因于奥巴马上任首日该指数重挫5.79%。 下表为从艾森豪威尔起，历任美国新总统就职当天美国股市三大股指涨跌幅(%)情况， 其中不包括第二届任期就职当天股市表现。 总统 年份 标普500指数 道琼工业指数 纳斯达克指数 特朗普 2017 +0.34 +0.48 +0.28 奥巴马 2009 -5.28 -4.01 -5.79 小布什(*) 2001 -- -- -- 克林顿