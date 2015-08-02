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市场报道 | 2015年 8月 2日 星期日 10:04 BJT

CFTC报告：CBOT玉米期货7月28日持仓报告(表)

路透7月31日 - 以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2015年7月28日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况报告，每口以5,000蒲式耳计：

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,350,791口)

444,321 138,640 209,712 579,715 775,779 1233748 1124131 117,043 226,660

较7月21日变动(未平仓合约：减少35,217口)

-40,095 -22,282 5,058 -2,007 -13,532 -37,044 -30,756 1,827 -4,461

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

32.9 10.3 15.5 42.9 57.4 91.3 83.2 8.7 16.8

各类交易商数量(总计为728家)

180 144 162 227 313 499 555 (完)

(编译 张涛；审校 于春红)

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