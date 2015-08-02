修正-全球汇市：最近一周投机客美元净多仓小幅增加-CFTC/路透

澳新汇市：澳元和新西兰元上涨，特朗普未提供政策细节令美元受限
这与12月底的走势形成明显反差，当时澳元/美元触及七个月低点0.7160，当时市场押注特朗普的政策将助长美国通胀，令美元上涨。
(更正：更新英文原文链接)
路透7月31日 - 根据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，最近一周汇市投机客对美元的多头押注略有增加。
7月28日止当周，美元净多仓增至297.9亿美元，为6月9日当周以来最高水平。此前一周为297.7亿美元。
变化最大的是英镑净空仓下降，相当于较前一周减少11.3亿美元。
周三，美国联邦储备理事会(美联储/FED)调高对就业市场的评价。部分交易商认为，这暗示美联储准备升息，最快可能在9月就升息。
做多一种货币意味着押注其将会上涨，反之做空的话则是押注该币种将下滑。
路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元 的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货 币的净仓位来计算。
日圆(12,500,000日圆为1口)
7月28日当周 前一周
多头仓位 46,270 50,899
空头仓 109,808 113,213
净仓位 -63,538 -62,314
欧元(125,000欧元为1口)
7月28日当周 前一周
多头仓位 67,842 65,728
空头仓位 171,850 178,704
净仓位 -104,008 -112,976
英镑(62,500英镑为1口)
7月28日当周 前一周
多头仓位 43,795 35,141
空头仓位 53,583 56,609
净仓位 -9,788 -21,468
瑞郎(125,000瑞郎为1口)
7月28日当周 前一周
多头仓位 9,761 9,881
空头仓位 9,637 6,464
净仓位 124 3,417
加元(100,000加元为1口)
7月28日当周 前一周
多头仓位 35,195 41,443
空头仓位 91,262 85,011
净仓位 -56,067 -43,568
澳元(100,000澳元为1口)
7月28日当周 前一周
多头仓位 46,555 52,330
空头仓位 97,214 93,180
净仓位 -50,659 -40,850
新西兰元(100,000新西兰元为1口)
7月28日当周 前一周
多头仓位 13,550 13,200
空头仓位 26,315 29,154
净仓位 -12,765 -15,954(完)
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全部现汇报价 (编译 张涛；审校 于春红)
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