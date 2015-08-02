修正-全球汇市：最近一周投机客美元净多仓小幅增加-CFTC/路透

(更正：更新英文原文链接)

路透7月31日 - 根据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，最近一周汇市投机客对美元的多头押注略有增加。

7月28日止当周，美元净多仓增至297.9亿美元，为6月9日当周以来最高水平。此前一周为297.7亿美元。

变化最大的是英镑净空仓下降，相当于较前一周减少11.3亿美元。

周三，美国联邦储备理事会(美联储/FED)调高对就业市场的评价。部分交易商认为，这暗示美联储准备升息，最快可能在9月就升息。

做多一种货币意味着押注其将会上涨，反之做空的话则是押注该币种将下滑。

路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元 的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货 币的净仓位来计算。

日圆(12,500,000日圆为1口)

7月28日当周 前一周

多头仓位 46,270 50,899

空头仓 109,808 113,213

净仓位 -63,538 -62,314

欧元(125,000欧元为1口)

7月28日当周 前一周

多头仓位 67,842 65,728

空头仓位 171,850 178,704

净仓位 -104,008 -112,976

英镑(62,500英镑为1口)

7月28日当周 前一周

多头仓位 43,795 35,141

空头仓位 53,583 56,609

净仓位 -9,788 -21,468

瑞郎(125,000瑞郎为1口)

7月28日当周 前一周

多头仓位 9,761 9,881

空头仓位 9,637 6,464

净仓位 124 3,417

加元(100,000加元为1口)

7月28日当周 前一周

多头仓位 35,195 41,443

空头仓位 91,262 85,011

净仓位 -56,067 -43,568

澳元(100,000澳元为1口)

7月28日当周 前一周

多头仓位 46,555 52,330

空头仓位 97,214 93,180

净仓位 -50,659 -40,850

新西兰元(100,000新西兰元为1口)

7月28日当周 前一周

多头仓位 13,550 13,200

空头仓位 26,315 29,154

净仓位 -12,765 -15,954(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

全球汇市报导 汇市技术面解析

所有外汇新闻 汇率路透调查

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

指标利率一览 澳元、新西兰元报导

英镑报导 台币报导

人民币报导 韩元报导

南非兰特报导 亚洲盘现汇报价

欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价