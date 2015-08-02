更新版 1-加拿大经济：5月GDP萎缩，上半年落入衰退的可能性增强

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路透渥太华7月31日 - 加拿大统计局周五公布的数据显示，5月国内生产总值(GDP)较上月萎缩0.2%，为连续第五个月下滑，使得该国上半年落入衰退的可能性增强。

分析师此前表示，即使5月GDP持平，6月也要异常强劲地增长，才会避免第二季GDP下滑。此前分析师预计5月GDP持平。

受油价大跌影响，加拿大经济第一季环比年率为萎缩0.6%。而美国第一季为成长0.6%，第二季为成长2.3%。

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加拿大5月制造业(下降1.7%)，矿业与油气开采(下降0.7%)下滑，为是拖累整体经济的主要因素。商品生产业下降0.6%，服务业下滑0.1%。建筑业、农林业、零售业、食宿业出现增长。