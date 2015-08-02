更新版 1-加拿大经济：5月GDP萎缩，上半年落入衰退的可能性增强

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
(新增细节)
路透渥太华7月31日 - 加拿大统计局周五公布的数据显示，5月国内生产总值(GDP)较上月萎缩0.2%，为连续第五个月下滑，使得该国上半年落入衰退的可能性增强。
分析师此前表示，即使5月GDP持平，6月也要异常强劲地增长，才会避免第二季GDP下滑。此前分析师预计5月GDP持平。
受油价大跌影响，加拿大经济第一季环比年率为萎缩0.6%。而美国第一季为成长0.6%，第二季为成长2.3%。
欲浏览加拿大月度GDP及对美国出口图表，请点选：
加拿大5月制造业(下降1.7%)，矿业与油气开采(下降0.7%)下滑，为是拖累整体经济的主要因素。商品生产业下降0.6%，服务业下滑0.1%。建筑业、农林业、零售业、食宿业出现增长。
能源业的一个亮点是尽管产量下降，但5月矿业和油气开采业的辅助活动增长2.8%，钻探和设备服务成长。(完)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
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