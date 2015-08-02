中国经济：下半年下行压力仍不小，房地产或出现回升势头--央行官员

路透北京8月3日 - 中国央行调查统计司司长盛松成表示，上半年中国经济运行缓中趋稳，稳中向好，但未来下行压力仍然不小；预计2015年全年经济增长为7%左右，物价上涨1.5%左右，M2余额增长12%左右，社会融资规模增量为16万亿元左右。

每日经济新闻网站周六援引其在“2015中国资产管理年会”上的讲话称，下半年经济下行压力仍然不小，投资增速仍将放缓、消费可能稳中趋缓，进出口形势仍不乐观。

盛松成表示，从投资结构看，工业企业利润增速较低，制造业投资增速仍将趋缓。基础设施投资方面，由于地方政府融资渠道受到限制，基础设施投资增速难以明显回升。

“下半年房地产市场可能出现回升势头，对经济会有一定的拉动作用。”他称。

他并认为下半年中国出口增速很难快速反弹。一是全球经济复苏缓慢，国际市场需求总体不足；二是受劳动力价格上涨等因素影响，中国外贸成本居高不下。但由于下半年进口增速可能大幅低于出口增速，全年贸易顺差可能创历史新高。

盛松成指出，虽然经济运行出现向好势头，但仍存在一些问题。一是企业微观主体仍然反映困难较大；二是地方政府性债券风险需引起关注；三是银行风险逐渐暴露，预计二季度净利润增速还会下降，在强调金融支持实体经济的同时，也要关注银行业的稳健经营。

他具体分析称，企业的主要困难是需求不足、产品价格下降、成本上升、资金周转困难。央行调查统计司调研显示，多数企业二季度经营状况并未好转，企业对未来前景也不乐观。

他并预计，今年安排的2万亿元置换债券未必能完全覆盖到期债务。地方政府融资平台的风险尤其要引起重视。不少融资平台的投资以公益性项目为主，偿债资金主要来自土地收益。当前土地市场不景气，地方政府收益有限，因此需要关注平台的资金链问题。

中国中共中央政治局近日召开会议，分析研究当前经济形势和经济工作，表示中国经济下行压力依然较大，下半年要保持宏观政策连续性稳定性，在区间调控的基础上加大定向调控力度。 （完）