中国经济：下半年下行压力仍不小，房地产或出现回升势头--央行官员

澳新汇市：澳元和新西兰元上涨，特朗普未提供政策细节令美元受限
这与12月底的走势形成明显反差，当时澳元/美元触及七个月低点0.7160，当时市场押注特朗普的政策将助长美国通胀，令美元上涨。
路透北京8月3日 - 中国央行调查统计司司长盛松成表示，上半年中国经济运行缓中趋稳，稳中向好，但未来下行压力仍然不小；预计2015年全年经济增长为7%左右，物价上涨1.5%左右，M2余额增长12%左右，社会融资规模增量为16万亿元左右。
每日经济新闻网站周六援引其在“2015中国资产管理年会”上的讲话称，下半年经济下行压力仍然不小，投资增速仍将放缓、消费可能稳中趋缓，进出口形势仍不乐观。
盛松成表示，从投资结构看，工业企业利润增速较低，制造业投资增速仍将趋缓。基础设施投资方面，由于地方政府融资渠道受到限制，基础设施投资增速难以明显回升。
“下半年房地产市场可能出现回升势头，对经济会有一定的拉动作用。”他称。
他并认为下半年中国出口增速很难快速反弹。一是全球经济复苏缓慢，国际市场需求总体不足；二是受劳动力价格上涨等因素影响，中国外贸成本居高不下。但由于下半年进口增速可能大幅低于出口增速，全年贸易顺差可能创历史新高。
盛松成指出，虽然经济运行出现向好势头，但仍存在一些问题。一是企业微观主体仍然反映困难较大；二是地方政府性债券风险需引起关注；三是银行风险逐渐暴露，预计二季度净利润增速还会下降，在强调金融支持实体经济的同时，也要关注银行业的稳健经营。
他具体分析称，企业的主要困难是需求不足、产品价格下降、成本上升、资金周转困难。央行调查统计司调研显示，多数企业二季度经营状况并未好转，企业对未来前景也不乐观。
他并预计，今年安排的2万亿元置换债券未必能完全覆盖到期债务。地方政府融资平台的风险尤其要引起重视。不少融资平台的投资以公益性项目为主，偿债资金主要来自土地收益。当前土地市场不景气，地方政府收益有限，因此需要关注平台的资金链问题。
中国中共中央政治局近日召开会议，分析研究当前经济形势和经济工作，表示中国经济下行压力依然较大，下半年要保持宏观政策连续性稳定性，在区间调控的基础上加大定向调控力度。 （完）
(发稿 倪蔚丹; 审校 杨淑祯)
这与12月底的走势形成明显反差，当时澳元/美元触及七个月低点0.7160，当时市场押注特朗普的政策将助长美国通胀，令美元上涨。
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路透上海1月23日 - 以下为中国已公布的主要金融数据:(%为同比) 2016年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 基础货币(万亿) 30.90(11.80%) 29.19(7.5%) 29.01(5.20%) 29.07(3.94%) 28.52(0.48%) 28.41(0.33%) 28.91(0.10%) 27.92(-2.98%) M2(万亿) 155.01(11.3%) 153.04(11.4%) 151.95(11.6%) 151.64(11.5%) 151.10(11.4%) 149.16(10.2%) 149.05(11.8%) 146.17(11.8%) 货币乘数(倍) 5.02 5.24 5.24 5.22