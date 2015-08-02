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市场报道 | 2015年 8月 2日 星期日 16:26 BJT

希腊金融：股市周一将恢复交易，禁止本国投资者使用存款买股票

路透雅典7月31日 - 雅典股票交易所(ASE) 一位发言人周五表示，希腊股市因资本管制关闭五周后将于周一恢复交易，但本国投资者将面临限制，以防资本外逃。

雅典股票交易所6月29日以来处于关闭状态，当时希腊政府关闭了银行并严格限制取款和国外转账，以避免银行挤兑。

希腊财政部发布命令为本国投资者制定了新的交易规则，从而为恢复交易扫清了道路。针对外国投资者则没有设限。

基于欧洲央行批准的计划，本国投资者可以用现有现金买股票，但不能从希腊银行帐户取款买股票。

上述雅典股票交易所发言人称，允许包括银行股在内的所有股票进行交易，股票涨跌幅限制仍维持在30%。

本地银行的技术故障使股市的恢复交易变得更为复杂，而且许多证券交易商在交易所关门期间提前放暑假。(完)

(编译 于春红; 审校 张涛)

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