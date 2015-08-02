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市场报道 | 2015年 8月 2日 星期日 16:48 BJT

全球贵金属：7月31日SPDR黄金持仓减少1.10%至672.70吨

路透7月31日 - 全球最大的黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 表示，周五黄金持仓量较周四减少1.10%至672.70吨。

以盎司计，持仓量下降至21,628,064.6盎司。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 于春红; 审校 张涛)

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