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市场报道 | 2015年 8月 2日 星期日 16:46 BJT

全球金属：投机客7月28日当周继续保持净做空黄金--CFTC

路透7月31日 - 美国政府周五公布的数据显示，对冲基金与基金经理7月28日当周维持COMEX黄金的净空仓。这表明最近从金市大批撤资并不只是条件反射。

商品期货交易委员会(CFTC)的数据显示，白银期货与期权的净空仓自纪录高位略有下降，铜空仓减少。

数据显示，交易员的黄金净空仓仅减少10口至11,334口。此前一周，黄金头寸至少10年来首次变成净空仓。

白银净空仓降至10,447口，前一周创出纪录高位。

铜净空仓减少432口。

投机客持仓情况图表：r.reuters.com/buv87r

(完)

(编译 张涛；审校 于春红)

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