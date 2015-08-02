全球金属：投机客7月28日当周继续保持净做空黄金--CFTC

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透7月31日 - 美国政府周五公布的数据显示，对冲基金与基金经理7月28日当周维持COMEX黄金的净空仓。这表明最近从金市大批撤资并不只是条件反射。
商品期货交易委员会(CFTC)的数据显示，白银期货与期权的净空仓自纪录高位略有下降，铜空仓减少。
数据显示，交易员的黄金净空仓仅减少10口至11,334口。此前一周，黄金头寸至少10年来首次变成净空仓。
白银净空仓降至10,447口，前一周创出纪录高位。
铜净空仓减少432口。
投机客持仓情况图表：r.reuters.com/buv87r
(完)
(编译 张涛；审校 于春红)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。