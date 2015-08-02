日韩经济指标预测--8月3日-8月10日****

澳新汇市：澳元和新西兰元上涨，特朗普未提供政策细节令美元受限
这与12月底的走势形成明显反差，当时澳元/美元触及七个月低点0.7160，当时市场押注特朗普的政策将助长美国通胀，令美元上涨。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 8月2日(日) 2300 韩国经常帐(亿美元) 6月 -- 盈余64.4 8月3日当周 8月3日(一) 0135 日本日经制造业采购经理人指数(PMI) 7月 -- 51.4 0140 韩国日经制造业PMI 7月 -- 46.1 2300 韩国消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月 +0.2% 持平 (较上年同期) +0.7% +0.7% 8月4日(二) 0130 日本加班工资 6月 -- -1.6% 2100 韩国外汇储备(亿美元) 7月 -- 3,747.5 8月5日(三) 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 卖超217 外国投资日本股票(亿日圆) -- 卖超821 8月6日(四) 0500 日本同时指标(较前月) 6月 -- -1.8 领先指标(较前月) -- -0.2 2350 日本外汇储备(亿美元) 7月 -- 12,429 8月7日(五) 暂无重要经济数据公布 8月10日当周 8月9日(日) 2350 日本银行放款数据(较上年同期) 7月 -- +2.5% 2350 日本经常帐(未经季节调整)(亿日圆) 6月 -- 18,809 8月10日(一) 0500 日本消费者信心指数 7月 -- 41.7 0500 日本服务业景气判断指数 7月 -- 51.0 2100 韩国出口物价(较上年同期) 7月 -- -2.2% 进口物价 -- -14.0% (完)
这与12月底的走势形成明显反差，当时澳元/美元触及七个月低点0.7160，当时市场押注特朗普的政策将助长美国通胀，令美元上涨。
虽然三星电子移动部门料已走出Note7事件阴霾，但投资者仍谨慎看待前景，因不确定Note7起火事件会给未来的旗舰产品销售带来何种影响。
路透上海1月23日 - 以下为中国已公布的主要金融数据:(%为同比) 2016年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 基础货币(万亿) 30.90(11.80%) 29.19(7.5%) 29.01(5.20%) 29.07(3.94%) 28.52(0.48%) 28.41(0.33%) 28.91(0.10%) 27.92(-2.98%) M2(万亿) 155.01(11.3%) 153.04(11.4%) 151.95(11.6%) 151.64(11.5%) 151.10(11.4%) 149.16(10.2%) 149.05(11.8%) 146.17(11.8%) 货币乘数(倍) 5.02 5.24 5.24 5.22