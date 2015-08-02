金砖国家：7月31日股汇市收盘纵览

澳新汇市：澳元和新西兰元上涨，特朗普未提供政策细节令美元受限
这与12月底的走势形成明显反差，当时澳元/美元触及七个月低点0.7160，当时市场押注特朗普的政策将助长美国通胀，令美元上涨。
路透8月3日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币7月31日(周五)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 涨0.85%，至901.68点。
中国股市：沪综指缩量收跌1.1%，权重股走势低迷大盘反弹乏力
中国汇市：人民币微收跌窄幅波动依旧，套利夹杂倒量致成交放大
香港股市：恒生指数收涨，但恒生国企指数下跌
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巴西股市：银行股及金融股带动大盘上涨，指标Bovespa指数 收涨1.94%至50,864.771点。
巴西汇市：雷亚尔下跌至将近三个月最低点，此前公布的政府债务数据逊于预期，引发投资者忧心债信评级将遭调降。雷亚尔 收报3.4242/47，上日收报3.3700/10。
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南非股市：连续第三个交易日收高，Telkom 公布第一季营收增加，引领大盘向上，抵销了资源类股下跌的影响。Top-40指数 收涨0.55%至46,557.26点。大盘综合指数 涨0.54%至52,053.27点。
南非汇市：兰特兑美元从14年低点反弹，因南非连续第二个月录得贸易盈余
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印度股市：收涨超过1%。政府计划对苦于坏帐的国营银行挹注额外资本，激励银行股领涨大盘；此外，对企业获利的忧心也缓解。BSE指数 收涨1.48%至28,114.56点；NSE指数 上涨1.32%至8,532.85点。
印度汇市：卢比兑美元 收低，报64.13/64.14，上日报64.04/64.05，交易员指因受到月末进口商美元买需的打压。卢比还创下4月以来最大单月跌幅。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 跌1.03%至858.820点。MSCI明晟俄罗斯指数 跌0.01%至472.22点。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 跌3.3%至61.720。卢布兑欧元 跌3.98%至67.880。(完) (整理 李婷仪 审校 许娜)
这与12月底的走势形成明显反差，当时澳元/美元触及七个月低点0.7160，当时市场押注特朗普的政策将助长美国通胀，令美元上涨。
虽然三星电子移动部门料已走出Note7事件阴霾，但投资者仍谨慎看待前景，因不确定Note7起火事件会给未来的旗舰产品销售带来何种影响。
路透上海1月23日 - 以下为中国已公布的主要金融数据:(%为同比) 2016年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 基础货币(万亿) 30.90(11.80%) 29.19(7.5%) 29.01(5.20%) 29.07(3.94%) 28.52(0.48%) 28.41(0.33%) 28.91(0.10%) 27.92(-2.98%) M2(万亿) 155.01(11.3%) 153.04(11.4%) 151.95(11.6%) 151.64(11.5%) 151.10(11.4%) 149.16(10.2%) 149.05(11.8%) 146.17(11.8%) 货币乘数(倍) 5.02 5.24 5.24 5.22