金砖国家：7月31日股汇市收盘纵览

路透8月3日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币7月31日(周五)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 涨0.85%，至901.68点。

中国股市：沪综指缩量收跌1.1%，权重股走势低迷大盘反弹乏力

中国汇市：人民币微收跌窄幅波动依旧，套利夹杂倒量致成交放大

香港股市：恒生指数收涨，但恒生国企指数下跌

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巴西股市：银行股及金融股带动大盘上涨，指标Bovespa指数 收涨1.94%至50,864.771点。

巴西汇市：雷亚尔下跌至将近三个月最低点，此前公布的政府债务数据逊于预期，引发投资者忧心债信评级将遭调降。雷亚尔 收报3.4242/47，上日收报3.3700/10。

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南非股市：连续第三个交易日收高，Telkom 公布第一季营收增加，引领大盘向上，抵销了资源类股下跌的影响。Top-40指数 收涨0.55%至46,557.26点。大盘综合指数 涨0.54%至52,053.27点。

南非汇市：兰特兑美元从14年低点反弹，因南非连续第二个月录得贸易盈余

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印度股市：收涨超过1%。政府计划对苦于坏帐的国营银行挹注额外资本，激励银行股领涨大盘；此外，对企业获利的忧心也缓解。BSE指数 收涨1.48%至28,114.56点；NSE指数 上涨1.32%至8,532.85点。

印度汇市：卢比兑美元 收低，报64.13/64.14，上日报64.04/64.05，交易员指因受到月末进口商美元买需的打压。卢比还创下4月以来最大单月跌幅。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 跌1.03%至858.820点。MSCI明晟俄罗斯指数 跌0.01%至472.22点。