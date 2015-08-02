澳新经济指标预测--8月3日-8月10日****

澳新汇市：澳元和新西兰元上涨，特朗普未提供政策细节令美元受限
这与12月底的走势形成明显反差，当时澳元/美元触及七个月低点0.7160，当时市场押注特朗普的政策将助长美国通胀，令美元上涨。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 8月3日当周 8月2-3日 2330 澳洲AIG制造业指数 7月 -- 44.20 8月3日(一) 0030 澳洲TD-MI通胀指标 7月 -- +0.1% 0130 澳洲ANZ报纸招聘广告 7月 -- -1.3% 网络招聘广告 -- +1.4% 8月4日(二) 0130 澳洲零售销售(较前月) 6月 +0.5% +0.3% 0130 澳洲零售销售 (较上前季) 第二季 +0.4% +0.7% 0130 澳洲商品/服务贸易收支(亿澳元) 6月 逆差31 逆差27.51 商品/服务进口(较前月) -- -4.0% 商品/服务出口(较前月) -- +1.0% 0430 澳洲央行利率决定 8月 2.00% 2.00% 2245 新西兰HLFS失业率 第二季 5.9% 5.8% HLFS就业增长(较前季) +0.5% +0.7% HLFS就业参与率 69.6% 69.6% 2245 新西兰劳工成本指数(较上季) 第二季 +0.5% +0.3% (较上年同期) +1.8% +1.8% 8月4-5日 2330 澳洲AIG服务业指数 7月 -- 51.20 8月5日(三) 暂无重要经济数据公布 8月6日(四) 0130 澳洲就业人口(万人) 7月 增加1.5 增加0.73 全职就业人口(万人) -- 增加2.45 就业参与率 64.8% 64.8% 失业率 6.0% 6.0% 8月6-7日 2330 澳洲AIG建筑业指数 7月 -- 46 8月7日(五) 0130 澳洲自住房屋融资 6月 +5.0% -6.1% 投资房屋融资 -- -3.2% 8月10日当周 8月10日(一) 2245 新西兰电子卡零售销售(经季节调整)(较前月) 7月 -- +0.5% (较上年同期) -- +5.0% (完)
这与12月底的走势形成明显反差，当时澳元/美元触及七个月低点0.7160，当时市场押注特朗普的政策将助长美国通胀，令美元上涨。
虽然三星电子移动部门料已走出Note7事件阴霾，但投资者仍谨慎看待前景，因不确定Note7起火事件会给未来的旗舰产品销售带来何种影响。
路透上海1月23日 - 以下为中国已公布的主要金融数据:(%为同比) 2016年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 基础货币(万亿) 30.90(11.80%) 29.19(7.5%) 29.01(5.20%) 29.07(3.94%) 28.52(0.48%) 28.41(0.33%) 28.91(0.10%) 27.92(-2.98%) M2(万亿) 155.01(11.3%) 153.04(11.4%) 151.95(11.6%) 151.64(11.5%) 151.10(11.4%) 149.16(10.2%) 149.05(11.8%) 146.17(11.8%) 货币乘数(倍) 5.02 5.24 5.24 5.22