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亚洲 | 2015年 8月 3日 星期一 07:05 BJT

《汇市简讯》澳元/日圆显现触底迹象，下行趋势开始消退

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* 澳元/日圆自6月底以来一直走势向下

* 在89.15/35处形成三底，下行趋势开始消退

* 五日移动均线目前指向上行

* 阻力位在6月26日以来一直未破的21日移动均线切入位90.95

* 若突破91.25并收于该点位上方，则将上看92.40/45(完)

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全部现汇报价 (编译 刘秀红；审校 许娜)

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