《汇市简讯》澳元/日圆显现触底迹象，下行趋势开始消退

澳新汇市：澳元和新西兰元上涨，特朗普未提供政策细节令美元受限
这与12月底的走势形成明显反差，当时澳元/美元触及七个月低点0.7160，当时市场押注特朗普的政策将助长美国通胀，令美元上涨。
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* 澳元/日圆自6月底以来一直走势向下
* 在89.15/35处形成三底，下行趋势开始消退
* 五日移动均线目前指向上行
* 阻力位在6月26日以来一直未破的21日移动均线切入位90.95
* 若突破91.25并收于该点位上方，则将上看92.40/45(完)
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全部现汇报价 (编译 刘秀红；审校 许娜)
这与12月底的走势形成明显反差，当时澳元/美元触及七个月低点0.7160，当时市场押注特朗普的政策将助长美国通胀，令美元上涨。
虽然三星电子移动部门料已走出Note7事件阴霾，但投资者仍谨慎看待前景，因不确定Note7起火事件会给未来的旗舰产品销售带来何种影响。
路透上海1月23日 - 以下为中国已公布的主要金融数据:(%为同比) 2016年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 基础货币(万亿) 30.90(11.80%) 29.19(7.5%) 29.01(5.20%) 29.07(3.94%) 28.52(0.48%) 28.41(0.33%) 28.91(0.10%) 27.92(-2.98%) M2(万亿) 155.01(11.3%) 153.04(11.4%) 151.95(11.6%) 151.64(11.5%) 151.10(11.4%) 149.16(10.2%) 149.05(11.8%) 146.17(11.8%) 货币乘数(倍) 5.02 5.24 5.24 5.22