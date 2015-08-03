更正-****美国与加拿大经济指标预测--8月3日-8月10日****

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
(8月4日美国工厂订单公布时间应为“1400GMT”而非“1230GMT”) 以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
8月3日当周
8月3日(一)
1230 美国实质个人支出(较前月) 6月 -- +0.6%
个人所得(较前月) +0.3% +0.5%
个人支出(经季调，较前月) +0.2% +0.9%
核心个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) +0.1% +0.1%
(较上年同期) -- +1.2%
个人消费支出(PCE)物价指数(较前月) -- +0.3%
(较上年同期) -- +0.2%
1345 美国Markit制造业采购经理人指数(PMI) 7月终值 -- 53.8
1400 美国建筑支出(较前月) 6月 +0.6% +0.8%
1400 美国供应管理协会(ISM)制造业指数 7月 53.5 53.5
价格指数 49.0 49.5
就业指数 54.7 55.5
新订单指数 -- 56.0
1700 美国达拉斯联储PCE物价指数截尾均值 6月 -- +2.3%
1730 美国汽车销售年率(万辆) 7月 1,720 1,716
8月4日(二)
1330 加拿大RBC经季节调整制造业采购经理人指数(PMI) 7月 -- 51.3
1345 美国ISM纽约企业活动指数 7月 -- 690.2
1400 美国工厂订单(较前月) 6月 +1.8% -1.0%
扣除运输的工厂订单(较前月) -- +0.1%
耐久财订单(较前月) 6月修正值 -- +3.4%
扣除运输的耐久财订单(较前月) -- +0.8%
扣除国防的耐久财订单(较前月) -- +3.8%
扣除飞机的非国防资本财订单(较前月) -- +0.9%
8月5日(三)
1100 美国抵押贷款市场指数 前周 -- 379.5
再融资指数 -- 1,406.3
1215 美国ADP民间就业岗位增幅(万个) 7月 21.5 23.7
1230 美国国际贸易收支(亿美元) 6月 逆差427 逆差419
1230 加拿大贸易收支(亿加元) 6月 逆差28 逆差33.4
出口(亿加元) -- 420.0
进口(亿加元) -- 453.4
1345 美国Markit综合采购经理人指数(PMI) 7月终值 -- 55.2
服务业PMI -- 55.2
1400 美国供应管理协会(ISM)非制造业指数 7月 56.2 56.0
企业活动指数 61.0 61.5
就业指数 -- 52.7
新订单指数 -- 58.3
价格指数 -- 53.0
8月6日(四)
1130 美国Challenger企业裁员人数(万人) 7月 -- 4.4842
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 8月1日当周 -- 26.7
四周均值(万人) -- 27.475
续请失业金人数(万人) 7月25日当周 -- 226.2
8月7日(五)
1230 美国非农就业岗位(万个) 7月 增22.2 增22.3
民间就业岗位(万个) 增21.5 增22.3
制造业就业岗位(万个) 增0.5 增0.4
政府部门就业岗位(万个) -- 持平
失业率 5.3% 5.3%
平均时薪(较前月) +0.2% 持平
每周平均工时 34.5 34.5
劳动力就业参与率 -- 62.6%
1230 加拿大建筑许可(较前月) 6月 +5.0% -14.5%
1230 加拿大就业人口变动(万人) 7月 增加0.99 减少0.64
失业率 6.8% 6.8%
全职就业人数(万人) -- 增加6.48
兼职就业人数(万人) -- 减少7.12
就业参与率 65.8% 65.8%
1400 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 7月 -- 59.5
经季节调整的PMI 53.0 55.9
1900 美国消费者信贷(亿美元) 6月 增加170 增加160.9
8月10日当周
8月10日(一)
1400 美国就业趋势指数 8月 -- 129.1(完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (编译 白云; 审校 王兴亚)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。