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市场报道 | 2015年 8月 3日 星期一 08:06 BJT

国际油市：对冲基金和投机客对美国原油的多头曝险降至近五年最低

路透7月31日 - 周五的交易数据显示，对冲基金和其它投机客已将对美国原油的多头曝险降至近五年最低，因本土钻井商不顾全球油市过剩局面，继续增加钻机并全力采油。

美国原油期货价格上周五触及2008年金融危机以来最大单月跌幅，月线下跌21%，因全球原油需求规模仍比产量少大约200万桶。

与油价暴跌相对应的是，美国商品期货交易委员会(CFTC)公布的数据显示，货币基金持有的美国原油期货净多仓降至2010年9月以来最低。

“大家都在竞相抛售西德克萨斯中质油(WTI)期货合约，对冲基金首当其冲，”Tyche Capital Advisors基金经理Tariq Zahir称。

“鉴于石油输出国组织(OPEC)的产油策略，预计原油供应还会继续膨胀，”他还表示。

据路透一项调查显示，OPEC 7月产油量超过3,200万桶/日，较6月产量增加14万桶/日，触及近年最高的月产量水平，因相对扞卫油价而言，该组织仍然更为看重攫取市场份额。(完) (编译 刘秀红；审校 白云)

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