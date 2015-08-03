国际油市：对冲基金和投机客对美国原油的多头曝险降至近五年最低

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透7月31日 - 周五的交易数据显示，对冲基金和其它投机客已将对美国原油的多头曝险降至近五年最低，因本土钻井商不顾全球油市过剩局面，继续增加钻机并全力采油。
美国原油期货价格上周五触及2008年金融危机以来最大单月跌幅，月线下跌21%，因全球原油需求规模仍比产量少大约200万桶。
与油价暴跌相对应的是，美国商品期货交易委员会(CFTC)公布的数据显示，货币基金持有的美国原油期货净多仓降至2010年9月以来最低。
“大家都在竞相抛售西德克萨斯中质油(WTI)期货合约，对冲基金首当其冲，”Tyche Capital Advisors基金经理Tariq Zahir称。
“鉴于石油输出国组织(OPEC)的产油策略，预计原油供应还会继续膨胀，”他还表示。
据路透一项调查显示，OPEC 7月产油量超过3,200万桶/日，较6月产量增加14万桶/日，触及近年最高的月产量水平，因相对扞卫油价而言，该组织仍然更为看重攫取市场份额。(完) (编译 刘秀红；审校 白云)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。