国际油市：对冲基金和投机客对美国原油的多头曝险降至近五年最低

路透7月31日 - 周五的交易数据显示，对冲基金和其它投机客已将对美国原油的多头曝险降至近五年最低，因本土钻井商不顾全球油市过剩局面，继续增加钻机并全力采油。

美国原油期货价格上周五触及2008年金融危机以来最大单月跌幅，月线下跌21%，因全球原油需求规模仍比产量少大约200万桶。

与油价暴跌相对应的是，美国商品期货交易委员会(CFTC)公布的数据显示，货币基金持有的美国原油期货净多仓降至2010年9月以来最低。

“大家都在竞相抛售西德克萨斯中质油(WTI)期货合约，对冲基金首当其冲，”Tyche Capital Advisors基金经理Tariq Zahir称。

“鉴于石油输出国组织(OPEC)的产油策略，预计原油供应还会继续膨胀，”他还表示。