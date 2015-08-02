《中国报摘》--中国证券报8月3日

* 头版头条:

--证监会有关负责人日前就加大异常交易行为监管接受采访时指出，在市场初步企稳但情绪较敏感的情况下，一些账户的异常交易行为与程序化交易风险相叠加，严重影响市场稳定。中国资本市场还处在新兴加转轨阶段，发展程序化交易尤应审慎，特别要警惕程序化交易与异常波动、操纵市场叠加的风险。证监会将继续把稳定市场、稳定人心、防范系统性风险作为工作目标，依法维护市场秩序，切实保护中小投资者合法权益。

* 其他:

--国务院办公厅近日印发《关于全面实施城乡居民大病保险的意见》。意见提出，2015年，大病保险支付比例应达到50%以上；年底前，大病保险覆盖所有城乡居民基本医保参保人群，大病患者看病就医负担有效减轻。

--针对媒体报导提及的中信联创与司度（上海）贸易有限公司曾存在的关联关系，中信证券 相关业务负责人表示，中信联创于2010年出资100万美元投资司度（上海）贸易有限公司，占20%股权。该股权已转让，并于2014年11月办理了工商变更登记，目前中信联创并未持有司度公司股权。

--截至8月1日，共有458家上市公司公布了2015年半年报和上半年业绩快报，占目前全部A股2,780家上市公司的16%。综合半年报和业绩快报情况来看，302家公司上半年业绩增长，占458家公司的66%。分板块看，中小板和创业板公司业绩增幅有望好于主板公司，中小板和创业板公司是高送转主力军。