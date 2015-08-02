《中国报摘》--中国证券报8月3日

澳新汇市：澳元和新西兰元上涨，特朗普未提供政策细节令美元受限
这与12月底的走势形成明显反差，当时澳元/美元触及七个月低点0.7160，当时市场押注特朗普的政策将助长美国通胀，令美元上涨。
* 头版头条:
--证监会有关负责人日前就加大异常交易行为监管接受采访时指出，在市场初步企稳但情绪较敏感的情况下，一些账户的异常交易行为与程序化交易风险相叠加，严重影响市场稳定。中国资本市场还处在新兴加转轨阶段，发展程序化交易尤应审慎，特别要警惕程序化交易与异常波动、操纵市场叠加的风险。证监会将继续把稳定市场、稳定人心、防范系统性风险作为工作目标，依法维护市场秩序，切实保护中小投资者合法权益。
* 其他:
--国务院办公厅近日印发《关于全面实施城乡居民大病保险的意见》。意见提出，2015年，大病保险支付比例应达到50%以上；年底前，大病保险覆盖所有城乡居民基本医保参保人群，大病患者看病就医负担有效减轻。
--针对媒体报导提及的中信联创与司度（上海）贸易有限公司曾存在的关联关系，中信证券 相关业务负责人表示，中信联创于2010年出资100万美元投资司度（上海）贸易有限公司，占20%股权。该股权已转让，并于2014年11月办理了工商变更登记，目前中信联创并未持有司度公司股权。
--截至8月1日，共有458家上市公司公布了2015年半年报和上半年业绩快报，占目前全部A股2,780家上市公司的16%。综合半年报和业绩快报情况来看，302家公司上半年业绩增长，占458家公司的66%。分板块看，中小板和创业板公司业绩增幅有望好于主板公司，中小板和创业板公司是高送转主力军。
--7月1日至31日，沪深两市有881家上市公司发布大股东及其他股东、董监高、产业资本等增持甚至于举牌的相关公告，总增持股份数达44.08亿股，涉及股东2,419人，增持次数达3,438次，总增持市值高达641亿元，环比6月增长一倍有余。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 徐永; 审校 杨淑祯)
这与12月底的走势形成明显反差，当时澳元/美元触及七个月低点0.7160，当时市场押注特朗普的政策将助长美国通胀，令美元上涨。
虽然三星电子移动部门料已走出Note7事件阴霾，但投资者仍谨慎看待前景，因不确定Note7起火事件会给未来的旗舰产品销售带来何种影响。
路透上海1月23日 - 以下为中国已公布的主要金融数据:(%为同比) 2016年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 基础货币(万亿) 30.90(11.80%) 29.19(7.5%) 29.01(5.20%) 29.07(3.94%) 28.52(0.48%) 28.41(0.33%) 28.91(0.10%) 27.92(-2.98%) M2(万亿) 155.01(11.3%) 153.04(11.4%) 151.95(11.6%) 151.64(11.5%) 151.10(11.4%) 149.16(10.2%) 149.05(11.8%) 146.17(11.8%) 货币乘数(倍) 5.02 5.24 5.24 5.22