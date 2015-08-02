《全球汇市》美元多头受到薪资数据打击，关注PMI报告

澳新汇市：澳元和新西兰元上涨，特朗普未提供政策细节令美元受限
这与12月底的走势形成明显反差，当时澳元/美元触及七个月低点0.7160，当时市场押注特朗普的政策将助长美国通胀，令美元上涨。
* 美元整理疲弱薪资数据公布后录得的跌幅
* 欧元/美元持于1.10略下方，美元/日圆接近124
* 布拉德称9月升息的理由仍在
* 中国7月官方制造业PMI从50.2降至50.0
路透悉尼8月3日 - 美元周一亚洲盘初保持守势，上周末因美国薪资成长数据疲弱而受到打击。该数据给美国升息前景带来阴影。
美元指数 最新报97.264，上周五跌0.2%。美元/日圆 报123.970，上周触及124.580的高点。
这与12月底的走势形成明显反差，当时澳元/美元触及七个月低点0.7160，当时市场押注特朗普的政策将助长美国通胀，令美元上涨。
虽然三星电子移动部门料已走出Note7事件阴霾，但投资者仍谨慎看待前景，因不确定Note7起火事件会给未来的旗舰产品销售带来何种影响。
路透上海1月23日 - 以下为中国已公布的主要金融数据:(%为同比) 2016年12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 基础货币(万亿) 30.90(11.80%) 29.19(7.5%) 29.01(5.20%) 29.07(3.94%) 28.52(0.48%) 28.41(0.33%) 28.91(0.10%) 27.92(-2.98%) M2(万亿) 155.01(11.3%) 153.04(11.4%) 151.95(11.6%) 151.64(11.5%) 151.10(11.4%) 149.16(10.2%) 149.05(11.8%) 146.17(11.8%) 货币乘数(倍) 5.02 5.24 5.24 5.22