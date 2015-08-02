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亚洲 | 2015年 8月 3日 星期一 07:56 BJT

《全球汇市》美元多头受到薪资数据打击，关注PMI报告

* 美元整理疲弱薪资数据公布后录得的跌幅

* 欧元/美元持于1.10略下方，美元/日圆接近124

* 布拉德称9月升息的理由仍在

* 中国7月官方制造业PMI从50.2降至50.0

路透悉尼8月3日 - 美元周一亚洲盘初保持守势，上周末因美国薪资成长数据疲弱而受到打击。该数据给美国升息前景带来阴影。

美元指数 最新报97.264，上周五跌0.2%。美元/日圆 报123.970，上周触及124.580的高点。

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