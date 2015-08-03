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亚洲 | 2015年 8月 3日 星期一 08:06 BJT

《全球汇市》美元多头受到薪资数据打击，关注PMI报告

澳元时常被视为中国题材的流动性替代对象。

周一稍后中国和日本将公布制造业活动民间调查。

“不过我们认为，基于商品贸易条件下降和中国增长疑虑，澳元/美元遇任何释然性上涨，都可能遭市场抛售。”巴克莱分析师称。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0967 1.0987 -0.18 -9.34 1.2097

美元/日圆 124.04 123.92 0.10 3.83 119.68

欧元/日圆 136.03 136.04 -0.01 -6.33 144.78

美元/瑞郎 0.9667 0.9655 0.12 -2.76 0.9941

英镑/美元 1.5620 1.5622 -0.01 0.30 1.5573

美元/加元 1.3121 1.3086 0.27 12.94 1.1618

澳元/美元 0.7295 0.7302 -0.10 -10.69 0.8168

新西兰元/美元 0.6579 0.6582 -0.05 -15.62 0.7797

澳元/日圆 90.470 90.330 0.15 -7.43 97.750

新西兰元/日圆 81.610 81.560 0.06 -12.72 93.310

英镑/日圆 193.72 193.60 0.06 4.24 186.38

澳元/新西兰元 1.1082 1.1050 0.29 5.86 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 张涛/李婷仪/刘秀红/张若琪 审校 白云/龚芳/王丽鑫/杜明霞)

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