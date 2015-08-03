《全球汇市》美元多头受到薪资数据打击，关注PMI报告

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
澳元时常被视为中国题材的流动性替代对象。
周一稍后中国和日本将公布制造业活动民间调查。
“不过我们认为，基于商品贸易条件下降和中国增长疑虑，澳元/美元遇任何释然性上涨，都可能遭市场抛售。”巴克莱分析师称。
纽约 当日 今年来 2014年
最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.0967 1.0987 -0.18 -9.34 1.2097
美元/日圆 124.04 123.92 0.10 3.83 119.68
欧元/日圆 136.03 136.04 -0.01 -6.33 144.78
美元/瑞郎 0.9667 0.9655 0.12 -2.76 0.9941
英镑/美元 1.5620 1.5622 -0.01 0.30 1.5573
美元/加元 1.3121 1.3086 0.27 12.94 1.1618
澳元/美元 0.7295 0.7302 -0.10 -10.69 0.8168
新西兰元/美元 0.6579 0.6582 -0.05 -15.62 0.7797
澳元/日圆 90.470 90.330 0.15 -7.43 97.750
新西兰元/日圆 81.610 81.560 0.06 -12.72 93.310
英镑/日圆 193.72 193.60 0.06 4.24 186.38
澳元/新西兰元 1.1082 1.1050 0.29 5.86 1.0469
附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
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全部现汇报价 (编译 张涛/李婷仪/刘秀红/张若琪 审校 白云/龚芳/王丽鑫/杜明霞)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”