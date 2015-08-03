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亚洲 | 2015年 8月 3日 星期一 08:15 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--8月3日-8月10日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。  
 日期  时间   国家     规模      发行细节
 8/3   1350   法国               标售国库券(BTF)
 8/4          日本               标售10年期公债
 8/4          英国               标售2025年到期票息2%公债
 8/5          日本               标售六个月期贴现国库券
 8/5          德国     40亿欧元  标售五年期联邦债券
 8/6          日本               标售三个月期贴现国库券
 8/6          法国               标售长期政府债券(OAT)
 8/6          日本               加强流动性标售
 8/6          西班牙             标售公债
 8/10  1350   法国               标售国库券(BTF)
 8/10         德国     20亿欧元  标售国库券
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
        
    美国公债发行日程表    全球主要国家发债预告  
    美国现货公债            欧元区公债市场        
    日本公债市场             英国公债市场              
    台湾债市                 中国债市                  
    美国指标公债报价      欧元区指标公债报价     
    利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN]

 (编译 张若琪 审校 王丽鑫)

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