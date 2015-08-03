《台湾报摘》--工商时报、经济日报8月3日

*工商时报：

--为提振经济动能，行政院周四院会将通过观光大国行动方案，将投入168亿台币经费，以四大策略打造处处皆可观光的千万观光大国目标。至2018年观光外汇将达5,000亿元，观光人次达1,170万人次，重质将高于冲量。

--财政部本周五将公布7月海关进出口统计，财长张盛和指出，由于全球主要国家外需普遍下滑，7月出口恐仍续呈衰退，难逃连六黑，惟衰退幅度已有收敛趋势，全月出口减幅，可望缩至个位数。

--两岸货贸传出好消息，据悉，两岸相关单位已敲定本月中旬进行技术性沟通，地点选在北京，双方将就四大产业之降税项目与期程进行讨论，盼能缩短两岸间对此议题的认知差距，两岸高层有意让货贸在今年底前达阵。

*经济日报：

--行政院近期将积极催生台版五年期生物经济产业发展方案，争取明年实施。相较过往生技方案，新方案旨在从需求端推动供给，创造符合台湾高龄化社会并可对华人社会做输出的大生技方案。

--推升国际板债券市场，金管会研拟三项新措施，包括函请财政部停征债券ETF(指数股票型基金)证交税，放宽债券型基金投资国际板债券信评规定，并锁定年期较短的宝岛债优先推次级市场，金管会预估今年国际板债券发行量将突破2兆台币。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。