《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--8月3日

路透香港8月3日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7524港元 ) 美股道琼工业指数周五收低-56.12,或-0.32%,报17689.86点.因能源股下滑，盖过美国薪资数据支持 美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能推迟今年升息时间为股市带来的支撑。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 122.650 -2.59 45852 9.508 -1.06 中国铝业 8.620 -1.82 21353 2.673 -1.36 中国移动 65.000 1.50 218890 100.781 -0.71 中国人寿 18.470 -1.55 115218 28.637 0.31 中石油 98.390 -1.72 22236 7.628 -0.81 中石化 75.210 -0.94 19197 5.831 -0.84 汇丰控股 <HSBC.K 45.070 0.13 1302614 69.880 0.26 中电信 55.680 -0.32 6326 4.317 -0.54 中国联通 14.090 1.29 177769 10.923 -0.15 兖州煤业 5.690 0.53 7009 4.411 -0.87 华能国际 48.450 0.83 9555 9.390 -0.95 南方航空 49.300 -0.16 15355 7.644 -0.47 东方航空 40.460 0.32 11086 6.273 0.69 中芯国际 4.450 -0.67 6877 0.690 -1.43 （完）