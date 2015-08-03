版本:
中国
亚洲 | 2015年 8月 3日 星期一 08:21 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--8月3日

路透香港8月3日 - 
 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7524港元      )
                                                                                                                                   
 美股道琼工业指数周五收低-56.12,或-0.32%,报17689.86点.因能源股下滑，盖过美国薪资数据支持                                           
 美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能推迟今年升息时间为股市带来的支撑。                                                         
                                                                                                                                   
 公司名称             ADR代码    收盘价   涨跌幅     成交量     ADR折合每股普通股 较港股溢价                                       
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)                                                 
 -------------------------------------------------------------------------------------                                             
 中海油                       122.650   -2.59      45852             9.508      -1.06                                              
 中国铝业                       8.620   -1.82      21353               2.673      -1.36                                            
 中国移动                       65.000    1.50     218890             100.781      -0.71                                           
 中国人寿                       18.470   -1.55     115218              28.637       0.31                                           
 中石油                        98.390   -1.72      22236             7.628      -0.81                                              
 中石化                        75.210   -0.94      19197             5.831      -0.84                                              
 汇丰控股            <HSBC.K   45.070    0.13    1302614            69.880       0.26                                              
 中电信                        55.680   -0.32       6326             4.317      -0.54                                              
 中国联通                      14.090    1.29     177769            10.923      -0.15                                              
 兖州煤业                       5.690    0.53       7009             4.411      -0.87                                              
 华能国际                      48.450    0.83       9555             9.390      -0.95                                              
 南方航空                      49.300   -0.16      15355             7.644      -0.47                                              
 东方航空                      40.460    0.32      11086             6.273       0.69                                              
 中芯国际                      4.450   -0.67       6877             0.690      -1.43                                               
 （完）

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐