《香港报摘》--经济日报8月3日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
**头版头条**
--滙丰 今派发成绩表，狮王迁册势成焦点。滙丰的迁册进程涉及三部曲，据悉，管理层已有明显意愿回港，最终将交由董事会及股东会投票决定。投资界认为，滙丰迁册与否，当中须紧盯4大关键：税务减省、业务发展、政治稳定性及股价去向。
**其他**
--8月份新盘市场气氛将再进一步推高，7个中细价（低价）盘，涉及近2,300伙即将出击，其中主打两房户的元朗柏亦部署出击，业界料新界盘发展商因应竞争激烈，会以贴市价推盘。
--逾60万人认购的iBond5（第5批通胀挂鈎债券 将于8月7日有场外暗盘交易，下周一正式挂牌，投资界料上市初期或高见105港元。
--甫踏入8月，港银的人民币定期存款息率有向上趋势，恒生 率先延长特惠息，由原本于7月底截止延至8月底；信银国际更急降门槛及加息，市料高息优惠将延至第三季。
--大型国企中国通号 传以招股价下限定价。外电引述消息人士指，中国通号将以下限价6.3港元发行17.5亿H股，集资110.25亿港元。（完）
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台湾报摘 (整理 赵红梅；; 审校 杨淑祯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”