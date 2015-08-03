国际油市：美国原油跌穿47美元，因中国数据疲弱且OPEC产量创纪录

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
伊朗石油部长尚甘尼在周日播出的电视节目中表示，制裁一取消，伊朗预计就会将原油日产量提高50万桶，并在数月内将日产量提高100万桶。
针对伊朗的上述言论，澳新银行(ANZ)周一称，随着伊朗积极迈向供应增长，油市供应面压力料进一步加重。并指出“OPEC拒绝在出口市场中对伊朗供应做出调节，也有可能令布兰特油价承受更多压力。”
OPEC成员国阿尔及利亚一位能源部官员周日称，该国两处油田开始投产，原油日产量将增加32,000桶。
伊拉克国有石油公司South Oil上周六称，该国南部石油日均出口量7月份增至纪录高位306.4万桶，6月为302万桶。
上周五公布的一项路透调查显示，7月OPEC石油产量触及近期单月最高水准，因沙特(沙乌地)阿拉伯和其它主要成员国依然聚焦攫取市场份额，没有维护油价的迹象。
周五的交易数据显示，对冲基金和其它投机客已将对美国原油的多头曝险降至近五年最低，因本土钻井商不顾全球油市过剩局面，继续增加钻机并全力采油。 (完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李爽/刘秀红；审校 龚芳/李婷仪)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”