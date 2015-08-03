国际油市：美国原油跌穿47美元，因中国数据疲弱且OPEC产量创纪录

伊朗石油部长尚甘尼在周日播出的电视节目中表示，制裁一取消，伊朗预计就会将原油日产量提高50万桶，并在数月内将日产量提高100万桶。

针对伊朗的上述言论，澳新银行(ANZ)周一称，随着伊朗积极迈向供应增长，油市供应面压力料进一步加重。并指出“OPEC拒绝在出口市场中对伊朗供应做出调节，也有可能令布兰特油价承受更多压力。”

OPEC成员国阿尔及利亚一位能源部官员周日称，该国两处油田开始投产，原油日产量将增加32,000桶。

伊拉克国有石油公司South Oil上周六称，该国南部石油日均出口量7月份增至纪录高位306.4万桶，6月为302万桶。

上周五公布的一项路透调查显示，7月OPEC石油产量触及近期单月最高水准，因沙特(沙乌地)阿拉伯和其它主要成员国依然聚焦攫取市场份额，没有维护油价的迹象。

周五的交易数据显示，对冲基金和其它投机客已将对美国原油的多头曝险降至近五年最低，因本土钻井商不顾全球油市过剩局面，继续增加钻机并全力采油。 (完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻