亚洲金融：马来西亚总理称，卡塔尔和中国对国有基金1MDB的资产有兴趣

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透吉隆坡8月1日 - 马来西亚国家通讯社周六报导，马来西亚总理纳吉布称，卡塔尔和中国均表示对国有基金一马发展(1MDB)的资产有兴趣。
1MDB正在寻求剥离电力部门Edra Global Energy Bhd的资产，和出售备受瞩目的不动产项目开发权。
纳吉布称，卡塔尔埃米尔塔米姆(Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani)已表示，卡塔尔投资局很想考察1MDB的资产，并购买其Bandar Malaysia项目中的地皮。
两位领导人周五在马来西亚举行了会晤。
纳吉布还说，中国驻马大使也表达了对投资马来西亚的兴趣。
1MDB正试图降低目前规模为110亿美元的债务。消息人士6月对路透表示，该基金有14项电力资产，总价值可能高达180亿马币(林吉特)(47.3亿美元)。
纳吉布说，政府有降低1MDB债务的计划，但需要六个月时间才能完成。(完)
(编译 白云; 审校 张若琪)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”