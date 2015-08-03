亚洲金融：马来西亚总理称，卡塔尔和中国对国有基金1MDB的资产有兴趣

路透吉隆坡8月1日 - 马来西亚国家通讯社周六报导，马来西亚总理纳吉布称，卡塔尔和中国均表示对国有基金一马发展(1MDB)的资产有兴趣。

1MDB正在寻求剥离电力部门Edra Global Energy Bhd的资产，和出售备受瞩目的不动产项目开发权。

纳吉布称，卡塔尔埃米尔塔米姆(Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani)已表示，卡塔尔投资局很想考察1MDB的资产，并购买其Bandar Malaysia项目中的地皮。

两位领导人周五在马来西亚举行了会晤。

纳吉布还说，中国驻马大使也表达了对投资马来西亚的兴趣。

1MDB正试图降低目前规模为110亿美元的债务。消息人士6月对路透表示，该基金有14项电力资产，总价值可能高达180亿马币(林吉特)(47.3亿美元)。

纳吉布说，政府有降低1MDB债务的计划，但需要六个月时间才能完成。(完)