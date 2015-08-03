《香港报摘》--信报8月3日

**头版头条**

--今年是人民币滙率改革10周年，金融发展局内地机遇小组召集人秦晓指出，如果「一带一路」区域的投资率要提升至40%，至2040年新增资金将达100万亿美元；同时，若人民币被纳入国际货币基金组织（IMF）的特别提款权（SDR）货币篮子，成为储备货币，将有5,000亿至6,000亿元人民币从国内流走，香港可把握有关机遇，发展为「一带一路」的主要集资融资平台，以及在未来资本项目的人民币国际化中发挥更大的作用。

**其他**

--身兼香港资源主席的全国政协委员黄英豪、徐传顺、滙富金融前副行政总裁尹应能等三人，涉嫌向海域化工（即香港资源前身）的已故前执董许浩明行贿，上周六（1日）被廉署正式拘捕及落案起诉，消息震惊本地政商界。

--遭沽空机构Glaucus狙击的中国天然气 ，去年凭藉与中海油云南及平安证券的框架协议，改名变身液化天然气股。然而，中海油云南现任总经理王楠表示，自今年3月上任以来，并不知道与中国天然气有合作，反映双方合作最迟于3月已不存在，但中国天然气却没有即时公布项目出现重大转变，直至4个月之后、即今年7月遭Glaucus狙击后，才在澄清公告中披露合作终止。

--工程延误及严重超支的广深港高铁香港段工程，昨天传出承建商申请输入紮铁工外劳；有工会质疑外劳的技术水平是否达标，促请劳工顾问委员会否决有关申请，并要求政府未来就输入外劳申请，要引入与本地工人同等技术的评核制度。

--内地电动车市场多了一个新名字，叫「知豆」。持有20%知豆股份的金沙江资本董事长兼金威资源 主席伍伸俊接受访问时豪言，今年销量将大翻6倍，至6万辆，跑赢Tesla。（完）

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