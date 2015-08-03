中国证券：7月沪深两市有881家公司大股东及高管增持，市值641亿--报载

路透上海8月3日 - 中国证券报周一报导，7月中国沪深两市有881家上市公司发布大股东及其他股东、董监高、产业资本等增持甚至于举牌的相关公告，总增持股份数达44.08亿股，市值高达641亿元人民币，环比6月增长一倍有余。 报导指出，A股调整来得又急又猛，不仅关乎投资者命运，还关乎大股东股权质押、定增募资等资本运作的成败，于是，上市公司及其大股东等祭出大招，纷纷推出增持、回购、员工持股计划等举措。

其中央企出手力度最大。在国资委表态要求央企在股市异常波动期间不得减持所控股上市公司股票，并支持增持后；中国石化 、中国建筑 、中国铁建 、中国神华 多家央企大股东陆续也开始增持。

国资委7月8日表示，为维护证券市场稳定，要求中央企业在股市异常波动期间，不得减持所控股上市公司股票。国资委支持中央企业增持股价偏离其价值的所控股上市公司股票，努力维护上市公司股价稳定。

此外，民营企业实际控制人拿出真金白银的也不在少数。三一重工 大股东三一集团及其一致行动人和公司部分高管7月合计增持9,684.15万股，占已发行股份1.27%，总交易额7.34亿元。中天城投 控股股东金世旗国际控股当月共增持公司股份1.02亿股，占总股本的2.36%。

报导还指出，除了大小股东与高管等内部人积极托市以外，外部人产业资本大量介入，也是这轮增持潮的一大看点。Wind统计数据显示，7月份共有30家公司被产业资本举牌。

不过7月也有“顶风减持”的，引发市场热议。而据Wind数据显示，7月两市重要股东共减持4.49亿股，总减持市值59.98亿元，与6月份的60.7亿股和1,132亿元相比，7月减持规模仍大幅度减少。（完） (发稿 边竞； 审校 林高丽)