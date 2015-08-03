飞机残骸被冲到几千公里外并非没有先例

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透悉尼7月31日 - 对于澳大利亚划船爱好者Stephen Knight来说，飞机残骸被冲上印度洋西侧法属留尼汪岛并不是个意外。
2013年，Knight在珀斯附近的大浪中丢掉了他的船。九个月后，这艘船被冲到了马达加斯加附近的一个小岛。
“当我听说找到飞机残骸时，我想起了我的船，”金融企业Knight Management Services董事总经理Knight对路透说道。
Knight的船在马达加斯加以北的马约特岛被发现，这里位于珀斯以西约7,400公里处。留尼汪岛位于马达加斯加以东。
“该机翼的构造显然要比我的船轻多了。它需要更长时间、漂流距离更短都说得通。”（完）
编译：李富强 发稿：程芳
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”