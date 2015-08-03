《交易视点》基本面疲弱，台债料偏多--群益金鼎证券

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透台北8月3日 - 台湾群益金鼎证券最新债市日评认为，周五因主计处公布台湾第二季GDP仅成长0.64%，与市场预期的2.5-2.6%落差悬殊，开盘即跳空走低，并引发空手者追价，收于日低附近。
以七月公布的几项经济数据来看基本面弱势的局面未改善，加以股市偏弱与资金宽松皆有助于债市持续偏多发展。五年券104/9 区间0.90-0.96%，10年券104/5期 区间1.40-1.46%。(完) (整理 董永年; 审校 杨淑祯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”