《中国报摘》--其他报纸重要消息8月3日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
**上海证券报**
--7月31日，南方消费活力灵活配置、易方达瑞惠灵活配置和招商丰庆灵活配置三只基金分别成立，募集规模均为400亿元。这意味着，加上此前成立的华夏新经济灵活配置基金和嘉实新机遇基金，证金公司借道五大公募基金公司输血股市的2,000亿元已“集结”完毕，最快8月即可入市。
--碧桂园 宣布全资附属公司60亿元发债额度中的首期30亿元三年期公司债已定价，按票面金额100元发行，票面利率为4.2%，利率低至同期限银行贷款的八折，创碧桂园债券发行历史最低成本、红筹房企首次公司债券发行最低利率等多项纪录。
**证券时报**
--中国信托业协会最新发布的数据显示，截至2015年二季度末，全国68家信托公司管理的信托资产规模为15.87万亿元，环比增长10%，同比增长27%。在资产增速回升的同时，二季度信托业整体经营收入和利润大幅提高，信托资金投向也发生不小变化。
**人民日报**
--进入下半年，P2P网贷规模增长呈现破竹之势。网贷之家8月1日发布的7月P2P网贷行业数据显示，7月网贷行业整体成交量达825.09亿元，环比上升25.10％，是去年同期的3.8倍。(完)
注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
中国报摘
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台湾报摘 (整理 徐永; 审校 林高丽)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”