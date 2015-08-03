《中国报摘》--其他报纸重要消息8月3日

**上海证券报**

--7月31日，南方消费活力灵活配置、易方达瑞惠灵活配置和招商丰庆灵活配置三只基金分别成立，募集规模均为400亿元。这意味着，加上此前成立的华夏新经济灵活配置基金和嘉实新机遇基金，证金公司借道五大公募基金公司输血股市的2,000亿元已“集结”完毕，最快8月即可入市。

--碧桂园 宣布全资附属公司60亿元发债额度中的首期30亿元三年期公司债已定价，按票面金额100元发行，票面利率为4.2%，利率低至同期限银行贷款的八折，创碧桂园债券发行历史最低成本、红筹房企首次公司债券发行最低利率等多项纪录。

**证券时报**

--中国信托业协会最新发布的数据显示，截至2015年二季度末，全国68家信托公司管理的信托资产规模为15.87万亿元，环比增长10%，同比增长27%。在资产增速回升的同时，二季度信托业整体经营收入和利润大幅提高，信托资金投向也发生不小变化。

**人民日报**

--进入下半年，P2P网贷规模增长呈现破竹之势。网贷之家8月1日发布的7月P2P网贷行业数据显示，7月网贷行业整体成交量达825.09亿元，环比上升25.10％，是去年同期的3.8倍。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

中国报摘

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