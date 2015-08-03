金属期市：伦铜下跌，受累于中国制造业数据欠佳

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
上周六公布的数据显示，在国内外制造业需求走软拖累下，中国7月官方制造业PMI意外降至五个月低位，强化了面对股市下滑所带来新风险，中国经济需要更多刺激举措的预期。
每日经济新闻网站周六援引中国央行调查统计司司长盛松成在“2015中国资产管理年会”上的讲话称，下半年经济下行压力仍然不小，投资增速仍将放缓、消费可能稳中趋缓，进出口形势仍不乐观。
第二季美国劳工成本创33年来最小增幅，因工人的佣金和奖金减少，在就业市场闲置逐步消失的背景下，这可能只是薪资成长过程中的一次暂时性的回调。 (完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”