中国证券：中金所称每天单个期指合约报撤单超400次即被视为异常交易

路透上海8月3日 - 中国金融期货交易所上周五稍晚发布系列措施强化异常交易监管，周一起对从事股指期货套利、投机交易的客户，单个合约每日报撤单行为超过400次、每日自成交行为超过5次的，即被认定为“异常交易行为”。

中金所称，将进一步加强异常交易行为监管，采取电话提醒、发送监查问询函、警示函、现场调查、限制开仓等监管措施，防范过度投机的非理性交易，加大对包括利用实际控制关系账户规避监管等各类违规行为的查处力度。

中金所还将实施差异化收费，抑制过度交易。自周一起，将股指期货手续费调整为包括交易手续费和申报费两部分，其中，根据客户沪深300期指<0#CIF:>、上证50期指<0#CIH:>和中证500期指<0#CIC:>各合约的申报数量收取申报费，每笔申报费一元。会员应当根据客户申报量向客户收取，申报包括买入、卖出及撤销委托。

在交易手续费方面，将沪深300股指期货、上证50股指期货和中证500股指期货交易手续费标准降为成交金额的万分之零点二三。