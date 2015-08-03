《交易视点》台湾基本面出问题，台债偏多看待--元大宝来证

路透台北8月3日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，台湾在周五公布GDP数据不佳，基本面出现问题，预料此议题将持续发酵，殖利率对国际利空消息反应趋向钝化，然而殖利率创下今年新低，逢低浮现卖压之情况将可预见，预计殖利率仍呈现缓步下跌情况，预估10年券104/5 成交区间在1.42%-1.47%，而5年券104/9期 则在0.90%-0.96%。

本周除了观察美国所公布的重要经济数据如非农就业数据之外，影响未来通膨走势的原物料价格走势也一直都是关注对象，而海外市场，中国在上周所公布的制造业PMI数据表现不佳为下半年的经济活动带来疑虑，也让美联储升息考量点增加一大隐忧，而美债殖利率近期走强，对利空反应钝化，加上ECI数据为33年来最差，殖利率持续下滑机会仍高，但升息时点在即，处于一个多空皆有风险的位阶。(完) (整理 董永年; 审校 林高丽)