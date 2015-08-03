《香港报摘》--其他报纸重要消息8月3日

**明报**

--自由行光环不再，过去10年店舖开遍旺区的珠宝商转眼陷入「缩舖潮」，连Gucci等国际大品牌开始吃不消香港贵租，考虑关舖止血。不过法国老牌奢侈品集团LVMH却反其道而行，旗下钟表品牌Hublot及Zenith拟趁租金调低及其他品牌关舖抢占黄金地段，未来或再增2至4家分店。

--美国加息如远若近，本港楼价仍然高企不下，但主要经营按揭业务的环球信贷 已另辟蹊径。集团主席王瑶表示，将在下半年发展私人贷款业务，并计划进军内地。

**星岛日报**

--强积金制度自推出以来，一直成为打工仔抱怨对象。不过，积金局统计显示，供款当中约两成是自愿供款，换言之，主动在强积金「加码」的雇主或雇员依然大有人在。积金局主席黄友嘉接受本报访问时，建议政府可考虑对自愿供款提供税务优惠，鼓励更多人额外增加强积金供款，为退休生活打好基础。

--有消息指，近期最少有两家中资股有意于香港创业板借壳上市，并指明要「科网股壳」，但最终嫌壳价太贵而作罢。现时创业板壳价已升至4亿港元，中介人佣金收费亦被抢高至壳价的4%，但买家最多只愿出3.5亿元，佣金亦低于市场公价，故最终未能达成交易。

**苹果日报**

--中央严打恶意沽空，美国大型对冲基金Citadel，传首当其冲成为「整治对象」，其在华的子公司「司度贸易」传被限制证券交易。

**东方日报**

--滙控 于今日公布业绩，市场预测上半年税前盈利为120.73亿至138.7亿美元，即按年倒退2%至增长12%。业务不见增长点，市场关注策略日提出的发展策略执行进度，对滙控收入增长及节省成本未有太大期望，出售巴西及土耳其业务对集团的资本及业务影响成焦点。

--大型中资新股无惧市况波动续涌港集资。继集资最多140亿港元的中国通号 外，中国财政部、中央汇金及社保基金为主要股东的内地唯一再保险公司中国再保险，已向港交所 交上市申请，早前市传集资20亿美元。公司计划将集资所得用作补充资本金。中金、瑞银及滙丰为保荐人。

**文汇报**

--早前内地访港旅客量超出社会负荷，引发民间不满，加上水货客问题，更一度激发反水货客行动。有见及此，深圳自今年4月中将原先「一签多行」政策改为「一周一行」，访港旅客量亦随即下跌。6月个人游游客量按年大跌逾一成，更录得连续3个月同期跌幅，对于倚重内地客生意的商户，受冲击最甚。（完）

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