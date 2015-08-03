芝加哥期市：大豆跌至近一周低位，因中国买家取消订单

美国农业部周五上午表示，民间出口商报告，中国买家取消20万吨2014/15作物年度交割的美国大豆订单。

面对全球供应充足，且来自黑海地区的供应价格更低，而对美国供应的需求受抑，令小麦价格承压。

美国农业部周五表示，民间出口商报告向未知名目的地出口销售现货小麦12.69万吨，2015/16销售年度交割。

北达科他州及临近几个州的年度田间巡查结果显示，春小麦收成预估为每英亩为49.9蒲式耳，创巡查团最高预估。

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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI

涨跌% 移动均值

CBOT小麦 497.75 -1.50 -0.30% +0.25% 546.46 31

CBOT玉米 378.25 -3.00 -0.79% -1.43% 413.22 28

CBOT大豆 936.25 -4.00 -0.43% -1.45% 987.97 39

CBOT稻米 $11.52 $0.00 +0.00% +0.70% $10.85 81

美国原油 $46.81 -$0.31 -0.66% -3.52% $52.85 21

汇率

欧元/美元 $1.097 -$0.001 -0.12% +0.39%

美元/澳元 0.730 0.000 -0.04% +0.12%

附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)

CBOT大豆 CBOT大豆持仓

CBOT玉米 CBOT玉米持仓

CBOT小麦 CBOT小麦持仓

ICE棉花 ICE棉花持仓

ICE软性商品 谷物期货

橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 许娜/李爽 审校 张若琪/白云)