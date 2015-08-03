芝加哥期市：大豆跌至近一周低位，因中国买家取消订单

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
美国农业部周五上午表示，民间出口商报告，中国买家取消20万吨2014/15作物年度交割的美国大豆订单。
面对全球供应充足，且来自黑海地区的供应价格更低，而对美国供应的需求受抑，令小麦价格承压。
美国农业部周五表示，民间出口商报告向未知名目的地出口销售现货小麦12.69万吨，2015/16销售年度交割。
北达科他州及临近几个州的年度田间巡查结果显示，春小麦收成预估为每英亩为49.9蒲式耳，创巡查团最高预估。
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合约 价格 变动 涨跌% 两日 30日 RSI
涨跌% 移动均值
CBOT小麦 497.75 -1.50 -0.30% +0.25% 546.46 31
CBOT玉米 378.25 -3.00 -0.79% -1.43% 413.22 28
CBOT大豆 936.25 -4.00 -0.43% -1.45% 987.97 39
CBOT稻米 $11.52 $0.00 +0.00% +0.70% $10.85 81
美国原油 $46.81 -$0.31 -0.66% -3.52% $52.85 21
汇率
欧元/美元 $1.097 -$0.001 -0.12% +0.39%
美元/澳元 0.730 0.000 -0.04% +0.12%
附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 许娜/李爽 审校 张若琪/白云)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
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