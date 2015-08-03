港报社评：“以胸袭警”惹疑虑，上诉庭必须厘清--信报8月3日

胸部袭警罪成，如果纯粹以字面理解，法庭的裁决难免被视为荒谬，毕竟没有人相信女性的胸部等同于「凶暴」，足以对警员构成肢体上的伤害。因此，今年三月一日元朗反水货客示威活动中，被捕的女被告吴丽英由于「以胸袭警」，判囚三个月十五日，惹来社会各界热烈讨论。

事件发展至昨日，由妇女团体带头的多个组织前往湾仔警察总部请愿，有人高叫「胸部不是武器，警棍不是手臂」的口号，一边为吴丽英抱不平，另一边则讽刺现已退休的警司朱经纬，虽然被监警会裁定其殴打市民证明属实，竟以「警棍是手臂的延伸」作为辩解理由。昨天「胸群而出」的请愿，既不满胸部袭警罪成的判决，亦忧虑日后若有类似情况，性暴力受害人会恐惧「二度伤害」而拒绝报警或求助。

究其实，法庭的裁决是不是真的认为，吴丽英当日利用其胸部作为武器袭击警员？翻查暂委裁判官陈碧桥的说法，他指受袭的男总督察陈嘉宝并无受伤，但女被告用胸撞陈的手臂后大叫「警察非礼」，在场示威者随即起哄及抛出杂物，令本来轻微的袭警行为变得严重，所以决定判女被告监禁三个月十五日，强调法庭要判处阻吓性刑罚，以免市民误会袭警事小。综观案件的来龙去脉，胸部袭警显然不是重点，令本属轻微的袭警行为变得严重的关键在于，被告用胸撞人，然后大叫非礼，法官不接纳警员非礼示威者的指控，反认为被告以女性身份诬蔑警员。换言之，胸部袭警罪成只是一个高度浓缩的概括性讲法。

姑勿论如何，「胸袭警员」现已构成纠缠不清的负面印象，而且将此案变得愈来愈复杂化。律政司司长袁国强指出，陈碧桥就「光复元朗」案判决后受到一定程度的威吓，有人展示带有侮辱成分的海报和照片，判刑当天又有市民在法庭外大叫带有侮辱性的语言，他认为如果市民不满法官判决，有自由表达意见；当事人不满的话，亦应根据法庭程序提出上诉或其他司法程序。袁国强表明非常关注事件，会与警方保持联络，若果有足够证据，不排除采取法律行动。

万一不幸地，有人不满法官裁决而做出恶意攻击，最终被控以藐视法庭罪，被告肯定会觉得蒙受「文字狱」的不白之冤，以言入罪损害言论自由；香港的司法体系势将卷入更加针锋相对的政治争议漩涡，尊严与权威恐会受到损害。

追本溯源，既然此案的争拗点来自「以胸袭警」，而且当事人吴丽英决定上诉，那么我们强烈呼吁，司法机构在上诉过程之中，必须严谨地厘清相关的法律观点，到底女性的胸部作为躯体的一部分，是不是可以被视作「武器」？如果「以胸袭警」是一个容易令人误解的讲法，上诉庭有必要清晰地作出公平公正的裁决，一来澄清案情前因后果的全面真相，二来还涉案各方一个公道，三来维护法官应有的尊严。

有传媒翻查监警会年报，发现过去十一年合共五千八百宗涉及警员殴打的指控，只有两宗获证明属实，仅占整体指控百分之零点零三四。对于这种极低的比率，有人理解为，被殴者举证有难度；亦有人觉得，涉及警员不当行为的指控大部分是子虚乌有。然而，即使指控失实，投诉人会不会反过头来被警方控以「袭警」？这无疑是眼前令人不安的疑虑。示威者大叫「警察非礼」就算不符事实，但却因为「以胸袭警」而遭判囚，起码字面上容易惹人想入非非，上诉庭有必要透过日后的判词令公众释疑消虑。

言论自由的界线当然不能挑战法治，侮辱法官有机会涉及藐视法庭，问题是，若然司法机构始终摆脱不了「以胸袭警」的泥淖，香港的法治仍然予人公义不彰的感慨。

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