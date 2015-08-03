港报社评：中土外交抑制疆独，釜底抽薪须纾民怨--明报8月3日

土耳其总统埃尔多安上周访华，与国家主席习近平会晤，讨论战略经济合作，也触及两国关系中最敏感的疆独问题。埃尔多安强调，反对任何人在土耳其境内从事任何破坏中国主权和领土完整的活动，也反对一切形式的恐怖主义，这令到两国因为近期土耳其爆发激烈反华示威而变得紧张的关系得以缓和。要应付疆独和伊斯兰恐怖主义问题，北京无疑需要土耳其方面的协助，但若要釜底抽薪，还得加紧从纾缓民族矛盾方向着手。

反华示威冲击关系，总统访华合作为上

近月土耳其和中国的关系，因为新疆维吾尔人处境的问题而掀起波澜。尽管中方多番强调消息不实，然而有关中国政府禁止斋月封斋、强迫新疆维吾尔人在斋月期间进食，甚至杀害一些违反禁令回民的传闻，仍然在土耳其广泛流传，结果引发当地部分右翼民族主义分子和维吾尔人7月初在首都安卡拉和伊斯坦布尔举行激烈的反华示威。一些抗议者除了在中国领事馆外焚烧中国国旗，连貌似中国人的韩国游客也被追打，导致中方要对国人发出前往土耳其的旅游警示。

可是一波未平一波又起，泰国政府将百多名被指计划经土耳其前往中东加入「伊斯兰国」的维吾尔人遣返中国，引起土耳其人和维吾尔人的激烈抗议，令两国关系面临考验。

历史上，无论是现在的土耳其还是昔日的奥斯曼帝国，都以整个中亚地区突厥语系人口的保护者自居，新疆维吾尔族穆斯林也包括其中，这导致维吾尔人问题在土耳其格外备受关注，并严重影响了土耳其人对中国的观感，例如在最新的皮尤全球民调，只有不足两成土耳其人对中国有好感，比例是除日本以外最差的。

然而随着中国崛起，一直寻求加入欧盟无果、长期摇摆于欧亚之间的土耳其政府，也不得不因应国际政治和经济现实，加强与中国交往，两国于5年前宣布建立「战略合作关系」。目前中国已成为仅次于德国的土耳其第二大贸易伙伴，双方贸易额由10年前的6.5亿美元急增至去年的230亿美元，土耳其的安卡拉至伊斯坦布尔高铁建设，更成为了中国首个在海外承建的高铁项目。

土耳其近年与墨西哥、印尼和尼日利亚被合称为「金币四国」（MINT），成为中俄印巴「金砖四国」后又一股新兴经济势力。对土耳其来说，抓紧当前经济机遇，深化与中国的经济合作，可说是当前要务，至于中方也希望土耳其积极参与「一带一路」战略之中。

正是中土两国这种既复杂又微妙的关系，令到埃尔多安在维族问题上力图采取慎重立场，设法在迎合民情的同时，又避免损害中土之间的合作。上月初爆发反华示威后，埃尔多安公开称，对新疆维族兄弟姊妹的处境表示痛心，但同时亦谴责示威暴力，又批评土耳其媒体一些关于中国政府打压维人的报道涉嫌「夸大揑造」，煽动民众愤怒情绪，导致激烈抗议活动。

在上周访华之行，埃尔多安积极向中方释出善意，避免维族问题妨碍合作。据中土两国官方媒体报道，埃尔多安除表明支持「一带一路」构思并愿积极参与，又明确表示支持中国主权和领土完整，反对「东伊运」等针对中国的恐怖主义行径，绝不允许两国战略合作关系受到破坏势力的干扰。针对中方关注土耳其一些激进组织协助维族经东南亚偷渡到土耳其、导致两国关系紧张，埃尔多安承诺就打击偷渡问题加强与中方合作。

当然，埃尔多安这些承诺会否只是随便开出的空头支票，还得走着瞧，但对北京来说，土耳其的合作确实相当重要，尤其是极端组织「伊斯兰国」近年在中东冒起，中国必须先得到土耳其当局全力配合遏止偷渡，始能防止有新疆极端分子经由土耳其出入毗邻的「伊斯兰国」，与当地的圣战势力接触串连。

强硬政策未遏恐袭,治疆还须刚柔并济

不过，北京若要在疆独和恐怖主义问题上做到釜底抽薪，除了在外交方面下工夫，也应透彻思考是否需要调整当前的治疆政策。中共十八大后，北京在新疆采取强硬政策，然而恐袭活动不仅未见停止，反而还进一步向内陆蔓延，由前年10月的吉普车袭击天安门事件，到去年昆明火车站、乌鲁木齐火车站等地的斩人恐袭，可谓幕幕惊心。

《纽约时报》近日提到，尽管土耳其坊间流传中国官方强迫新疆维族在穆斯林斋月期间进食的传闻并不准确，所谓有人因为违抗相关命令而被杀的说法更是未经证实，但近年来在新疆一些以维吾尔族为主的地区，当局的确有禁止政府官员、教师和学生白天封斋。虽然有关禁令并非普遍针对社会公众，但难免容易令一些虔诚穆斯林反感。处理新疆问题，北京必须刚柔并济，灵活变通，始能纾减民族之间的矛盾和对立情绪。

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