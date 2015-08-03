澳洲数据：7月主要城市房价跳增2.8%，政策制定者面临压力

单是7月悉尼房价就上涨了3.3%，墨尔本则涨4.9%。而年涨幅则分别为18.4%和11.5%。

其他地方房市则冷淡的多。7月阿德雷德房价下滑1.1%，珀斯仅涨0.1%。

RPData研究主管Tim Lawless指出，房价自2012年5月开始飞升以来，悉尼房价累计已涨近48%，墨尔本则涨32.1%。

相比之下，其他城市涨幅则不到13%。

Lawless并估计，过去12个月，澳洲整体房屋价值增加略逾0.5万亿(兆)，达到6万亿澳元。而房市未偿债务约1.3万亿澳元。(完) (编译 李婷仪/张若琪 审校 龚芳/杜明霞)