澳洲数据：7月主要城市房价跳增2.8%，政策制定者面临压力

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
单是7月悉尼房价就上涨了3.3%，墨尔本则涨4.9%。而年涨幅则分别为18.4%和11.5%。
其他地方房市则冷淡的多。7月阿德雷德房价下滑1.1%，珀斯仅涨0.1%。
RPData研究主管Tim Lawless指出，房价自2012年5月开始飞升以来，悉尼房价累计已涨近48%，墨尔本则涨32.1%。
相比之下，其他城市涨幅则不到13%。
Lawless并估计，过去12个月，澳洲整体房屋价值增加略逾0.5万亿(兆)，达到6万亿澳元。而房市未偿债务约1.3万亿澳元。(完) (编译 李婷仪/张若琪 审校 龚芳/杜明霞)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”