港报社评：首例双肝同步移植显港科研实力--文汇报8月3日

玛丽医院昨日宣布成功进行全球首宗双肝同步移植手术。这种「体外缝合」及同步植入，均是世界首创，显示香港肝脏移植手术达到了世界领先水平，值得港人为之自豪。事实上，香港本身具有很强的科技实力，只要香港重视科技发明及创造对经济的推动作用，统筹好这方面的发展，就一定能够让香港继续站在世界科技与创新领域的前列，促进香港经济发展并保持长盛不衰。

玛丽医院于上月20日完成全港首宗双肝同步植入手术，分别为一位急性肝衰竭病患者及其两名女儿在三间手术室同步进行，历时18小时。由于两位捐肝者的肝较小，需要合并在一起再放入患者体内，香港大学外科学系教授卢宠茂形容，是次手术是「出绝招」，冒险为两个健康的女士做手术，去救一个病人。三个人同时做手术，死亡风险大升，但玛丽医院肝脏移植团队掌握了双肝移植技术，他们用高超的技术，先在手术台上将二女的左肝及三女的右肝缝合，再放进病人体内，令死神被战胜，手术获得成功。

过去，不少人以为香港的科技发展比较落后。其实，香港在许多科研领域已经取得了世界领先的地位。比如，卢宠茂教授就是肝脏移植的世界级权威，有「换肝之父」之称。他创出右肝活体移植技术，还在相关的手术后抗原发病机理、药物及治疗选择等科学问题，开展大量创新性基础及应用研究，其课题组先后就此发表了超过200篇具国际影响力的研究论文，并多次获得国际肝脏移植学会的重要奖项。

还有，近日英国著名期刊《The New Economy》向香港科技园公司颁发了「最创新科技枢纽」殊荣，显示其在推动创新及促进科技发展商品化等方面，在亚太地区内享负世界顶尖地位。在应用科技上，香港也不逊色，三星最新的手机所采用的无线充电技术及其Qi国际标准，就是由香港大学电机电子工程系讲座教授许树源等人发明创造，该成果对推动本地科研意义重大。

当然，香港科技创新的总体水平还有待进一步提高。特首梁振英提出要尽快设立创新及科技局，就是希望能够在更高的层次上，统筹发展香港的科技创新事业，让分散在多个领域的创科资源，聚合成一股更为强大的力量，让创新与科技真正成为推动香港经济发展的新增长点。可惜，由于反对派议员的一再拉布，令创科局的成立迟迟未能落实。广大市民批评反对派议员不顾香港发展大局、为反对而反对，希望创科局在下一个立法会期能够正式成立。

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