港报社评：有心人怕了“热厨房”非好事--星岛日报8月3日

最近有几件事，反映一个令人忧虑的现象，就是不少热心参与公共事务的独立有心人，对「热厨房」的政治高温愈来愈觉不安，甚至出现意兴阑珊情绪，部分人因强烈无力感引退，部分人即使留下，也失去了往日的热忱，不愿提出真诚意见，以免招来压力。这情况如继续恶化下去，更多有心人将望公职而生畏，对香港绝非好事。 香港大学遴选副校长事件，掀起一场大风波，处于暴风中心的校务委员会，成为了校内校外不同政治力量角力的舞台，早前更受到港大学生粗暴冲击，部分泛民政团亦「班马」闯入港大，围攻部分委员，令校园变成战场。 无力改变唯有无奈离开 传染病学权威袁国勇教授加入校委会，纯粹出于一番热情，没有任 何政治私利，当他看到这畸形政治乱局，相信一定痛心疾首，却又无力改变，其郁结可想而知。他上周毅然辞去委员之职时，并没有对此大加挞伐，只说自己没有政治能力带领港大走出困局，唯有带无奈心情离开「热厨房」，然而其对现状不悦之情，已溢于言表。 港大校委会另一位委员卢宠茂医生，则更清楚地表白不满，直指政治已令港大内外部分人到了疯狂地步，已完全不理性。学生冲入会议室及示威者高喊他无耻，更令他忧虑这种「以武制暴」风潮在社会扩散，将来有人冲击医院打医生，甚至占领法庭。他虽然决定继续留在校委会，但对以后能否有理性开放的讨论，已再难有信心。 经过这次校园风云，港大以后邀请校外的独立人士加入校委会时，许多人恐怕闻此职而却步，不会轻易答应。 对公职却步失公正意见 其他涉及争论议题的公职，要找有心人担任，也同样愈来愈困难。公共屋邨爆出铅水事件后，政府宣布成立独立委员会调查原因，并由现任或退任法官出任主席。但本报早前获港府消息，因法官工作繁重，难以抽身相助，而一些退休法官又不愿回港，故至今仍物色不到人选。这显然只是表面理由。铅水事件发展至今，地区政治势力及不同政党已磨刀霍霍，准备发动进一步攻击，上述调查委员会日后势将成为政治攻防战的「磨心」，成员随时给炸得遍体鳞伤，受政府邀请的人士看在眼里，自然大感犹豫。 另一例子是监警会，这个组织过往可以闭门理性讨论个案，成员都能够表达公正的意见，但早前警司朱经纬被投诉打途人事件，监警会被置于火山口，激进人士竟包围会场「勇武」示威，部分成员受到的巨大压力，比港大校委会委员犹有过之，部分人感到意兴阑珊，实在所难免，这对监警会日后运作将极不利。 在目前的畸形政治生态下，如果更多有心人惧于政治高温，对公职「怕怕」，公共事务谘询组织将再难有独立不倚的意见，最后变成政治派系泥浆摔角的赛场，香港政治也就只会进一步向下沉沦。