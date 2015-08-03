中国金融：金融杠杆可以大有作为，但必须适用运用远离危机--银监会官员

路透北京8月3日 - 中国银监会副主席王兆星周一称，金融杠杆可以大有作为，但不能被神化，金融加杠杆的兴奋随之而来就是去杠杆的痛苦，必须运用适度才能够远离危机。

他在人民日报撰文指出，大到国家经济建设，再到企业扩大再生产，小到个人住房的购买、消费的实现，这里面都有金融杠杆在发挥作用。但从历次的国际金融危机中也可以看出，高负债、高杠杆带来了很大的风险。

“不论对金融宏观调控者还是对金融监管者来讲，往往最难的也就是如何把握、如何控制金融杠杆的最佳水平，这也是我们宏观经济的管理者和金融监管者所面临的最大挑战。”王兆星称。

他并表示，上一次国际金融危机之后，新一轮的国际监管改革最重要的内容之一就是加资本、降杠杆，不仅要提高最低资本要求，还要加储备资本、反周期资本、系统重要性的附加资本，以及提高全球系统性重要金融机构总的资本水平。这实际上都是为了提升整个金融体系乃至社会抵御风险的能力、抵御危机的能力。

他强调，必须要同时加强宏观审慎的监管和微观审慎的监管，来建立更加科学、更加有效的宏观调控体系。无论从微观还是从宏观，都要有效地控制金融杠杆的水平，对企业、对银行、对其他金融机构都应该适度控制杠杆水平，而对于整个经济来讲也要控制整个杠杆的水平，来防止金融泡沫的形成，防止金融危机的发展。（完）