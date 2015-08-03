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亚洲 | 2015年 8月 3日 星期一 09:23 BJT

《香港重要政经日程》--8月3日-8月12日

================== 今日重要政经消息=================

8月3日（周一）

-- 汇丰控股 公布中期业绩。

-- 恒生银行 公布中期业绩。

-- 东亚银行 公布中期业绩。

-- 利福国际 公布中期业绩。

-- 利福地产 公布中期业绩。

--15:30 华润创业 股东特别大会。

================== 近期重要政经消息=================

8月4日（周二）

-- 美高梅中国 公布中期业绩。

-- 和记电讯香港 公布中期业绩。

-- 华虹半导体 公布中期业绩。

-- 亚洲水泥 公布中期业绩。

-- 和记电讯 公布中期业绩。

8月5日（周三）

-- 渣打 公布中期业绩。

-- 香港电讯 公布中期业绩。

-- 希慎兴业 公布中期业绩。

-- 安踏体育 公布中期业绩。

-- 希慎兴业 公布中期业绩。

8月6日（周四）

-- 昆仑能源 公布中期业绩。

-- 朗廷 公布中期业绩。

-- 电讯盈科 公布中期业绩。

8月7日（周五）

-- 公布7月外汇储备资产数字。

-- 华润水泥 公布中期业绩。

-- 申万宏源 公布中期业绩。

-- 东方海外 公布中期业绩。

-- 信利国际 公布中期业绩。

-- 统一企业中国 公布中期业绩。

8月11日（周二）

--10:30 重庆银行 在中国举行股东特别大会。

--15:00 I.T 股东周年大会。

8月12日（周三）

--11:00 广州富力地产 在中国举行股东特别大会。

-- 港交所 公布中期业绩。

-- 腾讯控股 公布中期业绩。

注：1. “*”代表新增。

2. 路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容。（完） (整理 赵红梅)

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