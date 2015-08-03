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亚洲 | 2015年 8月 3日 星期一 09:43 BJT

永安期货：中国期指持仓相对稳定，整体情绪依然偏谨慎

路透北京8月3日 - 以下内容节选自8月3日的《期货日报》：

上周期指三个品种结束此前持续一周的反弹，全线转为下跌。上周一市场再度出现重挫，IF和IC主力合约跌停，IH主力合约跌幅接近9%，之后在增量资金托市的情况下，现指有所企稳，期指跌势随之放缓。当周期指三个品种IF、IH和IC主力合约分别下跌8.87%、9.65%和9.29%。基差方面，期指三个品种负基差小幅收窄，其中IC主力合约贴水收窄100余点至328点，IF、IH贴水也有不同程度缩小。

　　整体来看，虽然市场在上周再度出现大幅下跌，但从持仓来看未出现大规模恐慌性抛盘，三个品种持仓相对稳定。同时，市场活跃度有所提升，但整体情绪依然偏谨慎。预计未来期指仍将维持目前振荡偏弱走势。(完)

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注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)

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