永安期货：中国期指持仓相对稳定，整体情绪依然偏谨慎

上周期指三个品种结束此前持续一周的反弹，全线转为下跌。上周一市场再度出现重挫，IF和IC主力合约跌停，IH主力合约跌幅接近9%，之后在增量资金托市的情况下，现指有所企稳，期指跌势随之放缓。当周期指三个品种IF、IH和IC主力合约分别下跌8.87%、9.65%和9.29%。基差方面，期指三个品种负基差小幅收窄，其中IC主力合约贴水收窄100余点至328点，IF、IH贴水也有不同程度缩小。