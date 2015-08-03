永安期货：中国期指持仓相对稳定，整体情绪依然偏谨慎

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透北京8月3日 - 以下内容节选自8月3日的《期货日报》：
上周期指三个品种结束此前持续一周的反弹，全线转为下跌。上周一市场再度出现重挫，IF和IC主力合约跌停，IH主力合约跌幅接近9%，之后在增量资金托市的情况下，现指有所企稳，期指跌势随之放缓。当周期指三个品种IF、IH和IC主力合约分别下跌8.87%、9.65%和9.29%。基差方面，期指三个品种负基差小幅收窄，其中IC主力合约贴水收窄100余点至328点，IF、IH贴水也有不同程度缩小。
整体来看，虽然市场在上周再度出现大幅下跌，但从持仓来看未出现大规模恐慌性抛盘，三个品种持仓相对稳定。同时，市场活跃度有所提升，但整体情绪依然偏谨慎。预计未来期指仍将维持目前振荡偏弱走势。(完)
详情请点选链接：here
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”