万达期货：上期有色金属指数料维持大幅波动，市场空头占据上风

以下内容节选自8月3日的《期货日报》：

整体来看，市场依然是空头占据上风，而现货市场又无利好支撑，预计本周金属市场将维持区间较大幅度波动。

铜：美元围绕97点附近高位运行，伦铜盘间一度跌至6年低位5164美元/吨，但随着空头平仓了结，铜价逐步收复所有跌幅，上周后期于5280美元/吨一线整理，在5日10日均线之间走势反复。

铝：在前期伦铝大幅下挫，技术性修正较强的情况下，上周内一波空头回补提振伦铝低位回升至5日均线上方。但伦铝此次反弹多依托技术性修正和空头减仓，美元保持高位施压基本金属，预计后市伦铝将继续承压，维持1630—1660美元/吨区间运行。(完)

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