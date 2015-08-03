万达期货：上期有色金属指数料维持大幅波动，市场空头占据上风

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自8月3日的《期货日报》：
整体来看，市场依然是空头占据上风，而现货市场又无利好支撑，预计本周金属市场将维持区间较大幅度波动。
铜：美元围绕97点附近高位运行，伦铜盘间一度跌至6年低位5164美元/吨，但随着空头平仓了结，铜价逐步收复所有跌幅，上周后期于5280美元/吨一线整理，在5日10日均线之间走势反复。
铝：在前期伦铝大幅下挫，技术性修正较强的情况下，上周内一波空头回补提振伦铝低位回升至5日均线上方。但伦铝此次反弹多依托技术性修正和空头减仓，美元保持高位施压基本金属，预计后市伦铝将继续承压，维持1630—1660美元/吨区间运行。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”