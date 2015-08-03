宝城期货：利空因素压顶，郑棉跌有余而涨不足

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自8月3日的《期货日报》：
希腊债务危机和美元升息预期强化一度令国内郑棉期货价格大幅重挫，尽管随后市场消化掉系统性风险，但面对国内外棉市供应压力不减而下游消费低迷的现状，郑棉期货主力1601合约还是维持偏弱走势，期价在12,600—12,800元/吨的区间内窄幅整理。
全球棉市处于供过于求的状态，棉价大幅反弹的可能性极低。受国内棉花高库存以及下游纺织品服装需求不足的压制，未来棉价难以摆脱疲弱走势，郑棉1601合约将维持低位运行姿态，上涨动力不足，而下跌预期存在。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”