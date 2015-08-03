台湾汇市：台币早盘实质交投带量趋贬，反应台股重挫及外资偏向汇出

路透台北8月3日 - 台币兑美元 周一早盘实质交易带量趋贬。交易员表示，随着韩元盘初交投止跌回升，早盘外资买卖汇双向交易皆有，但因盘初台股重挫，外资交投仍偏向汇出居多，令台币实质交投贬破31.600整数关口，惟台币在31.600上方对出口商仍具吸引力，今日料台币实质交投暂在31.600附近趋弱整理。

他们指出，尽管美国第二季薪资成长趋缓拖累国际美元稍从短线高位走弱，日圆及韩元等亚币盘初已见回升，但今日海外NDF一个月期美元/台币换汇点溢价幅度仅较上日尾盘稍见缩减，显示海外法人对短线台币走势趋疲的预期并未改变，短线料台币实质交投仍维持区间偏弱盘整格局。

当地时间10:00，台北外汇成交量为2.03亿美元，上日同时段则约为2.38亿美元。交易员认为，早盘交投仍显热络，主要消化盘初外资买卖汇需求及进口商在31.550附近进场买汇，而出口商则在31.600上方抛汇卖需仍在，不过出口商抛汇力道也不若月底强劲，令台币实质交投暂持在31.60攻防。