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亚洲 | 2015年 8月 3日 星期一 10:50 BJT

台湾汇市：台币早盘实质交投带量趋贬，反应台股重挫及外资偏向汇出

路透台北8月3日 - 台币兑美元 周一早盘实质交易带量趋贬。交易员表示，随着韩元盘初交投止跌回升，早盘外资买卖汇双向交易皆有，但因盘初台股重挫，外资交投仍偏向汇出居多，令台币实质交投贬破31.600整数关口，惟台币在31.600上方对出口商仍具吸引力，今日料台币实质交投暂在31.600附近趋弱整理。

他们指出，尽管美国第二季薪资成长趋缓拖累国际美元稍从短线高位走弱，日圆及韩元等亚币盘初已见回升，但今日海外NDF一个月期美元/台币换汇点溢价幅度仅较上日尾盘稍见缩减，显示海外法人对短线台币走势趋疲的预期并未改变，短线料台币实质交投仍维持区间偏弱盘整格局。

“ 早上外资偏汇出，进口商也有进来停损，台币还是偏弱。”一位大型公营行库交易员说。

当地时间10:00，台北外汇成交量为2.03亿美元，上日同时段则约为2.38亿美元。交易员认为，早盘交投仍显热络，主要消化盘初外资买卖汇需求及进口商在31.550附近进场买汇，而出口商则在31.600上方抛汇卖需仍在，不过出口商抛汇力道也不若月底强劲，令台币实质交投暂持在31.60攻防。

台湾加权指数 盘初一度大跌2%，后来跌幅出现收敛。当地时间10:21，加权指数跌1.66%，暂报8,521.36点；至于韩元兑美元 暂报1,164.60，上日则收报1,170.0。

台币早盘实质交易区间落在31.540-31.632；上日交易区间在31.410-31.598。

海外无本金交割远期外汇市场(NDF)中，一个月期美元/台币换汇点溢价幅度较上日尾盘微减；一个月美元/台币远汇 暂报31.650/31.670，上日收在31.680。

交易员预测今日集中交易区间：

* 31.550-31.650

最新相关报导链接：

--《全球汇市》美元多头受到薪资数据打击，关注PMI报告

--《综述》美国第二季薪资成长为33年来最慢，消费者信心回落 (完) (记者 詹静宜; 审校 曾祥进)

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