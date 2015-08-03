瑞达期货：郑商所小麦期货空头占据主导，价格继续调整

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下内容节选自8月3日的《期货日报》：
郑麦1601合约维持了一个月的盘整，在2750—2800元/吨的区域内运行。近期期货走势越发疲软，下破60日均线，且中短期均线均下拐，说明空头开始占据主导，价格调整仍有空间。
威廉指标持续快速下行至极空区域，也意味着空头力量逐渐强盛。另外，期货价格接连两个交易日收出“光脚”中阴K线，短期空头攻击力度较大。
操作上，背靠2750元/吨抛空，以2780元/吨为止损，目标位设在2660元/吨。(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”