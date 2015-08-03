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亚洲 | 2015年 8月 3日 星期一 09:42 BJT

瑞达期货：郑商所小麦期货空头占据主导，价格继续调整

以下内容节选自8月3日的《期货日报》：

郑麦1601合约维持了一个月的盘整，在2750—2800元/吨的区域内运行。近期期货走势越发疲软，下破60日均线，且中短期均线均下拐，说明空头开始占据主导，价格调整仍有空间。

　　威廉指标持续快速下行至极空区域，也意味着空头力量逐渐强盛。另外，期货价格接连两个交易日收出“光脚”中阴K线，短期空头攻击力度较大。

　　操作上，背靠2750元/吨抛空，以2780元/吨为止损，目标位设在2660元/吨。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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