中国货币市场：回购利率稳势不改，月初资金压力不大预期较乐观

路透上海8月3日 - 中国银行间市场周一早盘主要回购利率 维持稳势，隔夜、七天利率虽升但涨幅有限。交易员表示，月初资金面压力不大，后市预期较为乐观；上周五质押式回购成交额骤减，或与月末因素及加杠杆资金需求减弱有关，今日会否回升还有待观察。

上海一银行交易员称，今日资金面变化不大，“价格都没有太大的变动，也不会太紧张。”

交易员提及，上周五质押式回购成交额明显下降，或因当日为7月最后一个交易日、供需均有所收缩，预计今日成交将有所反弹。具体而言，有交易员指出，跨月需求已被提前满足、当日交易动力不强；亦有猜测称，月末最后一日银行不接受信用债质押导致成交减量。

上周五(7月31日)银行间市场质押式回购总成交金额为17,360.37亿元，较上日的19,562.17亿元减少逾一成；其中隔夜品种成交占16,232.53亿元。

上海一券商分析师认为，近期银行间回购成交量在高位徘徊，显示债市加杠杆热情较高，上周五成交缩量，不排除与当日债市调整有关。受开发性金融机构拟发逾万亿元专项金融债消息影响，供给忧虑再起，债市可能重回观望，加杠杆动力亦弱于上周，货币市场成交量亦可能从高位有所下降。

中国央行周一公布数据显示，7月中期借贷便利(MLF)操作到期收回3,845亿元，开展六个月期中期借贷便利操作投放2,500亿元，利率3.35%。

公开市场方面，中国人民银行公开市场一级交易商本周可继续申报正/逆回购，以及三个月央票需求。据路透统计，公开市场本周将有900亿元人民币逆回购到期，而央票最早要到2016年7月才开始有到期。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间11:32 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

-----------------------------------------------------------

质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.4722 1.4593 +1.29

七天 2.4432 2.4396 +0.36

14天 2.6319 2.6621 -3.02

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 0.9900 0.1550 +83.50

七天 1.2950 1.0700 +22.50

14天 1.3000 1.2100 +9.00

回购定盘利率

其中:隔夜 1.4700 1.4600 +1.00

七天 2.4500 2.4700 -2.00

14天 2.6600 2.6900 -3.00

Shibor

其中:隔夜 1.4880 1.4700 +1.80

七天 2.4950 2.5090 -1.40

三个月 3.1530 3.1575 -0.45