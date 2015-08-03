中国证券：对冲基金Citadel确认其一账户被深交所限制交易

路透上海8月3日 - 全球知名对冲基金Citadel周一确认，其拥有的国信期货有限责任公司－司度(上海)贸易有限公司账户已被深圳证券交易所限制交易。目前，公司各办公室的其它运营正常。

Citadel在回复路透的邮件中表示，Citadel在华投资已有15年之久。无论是以往，还是近期在中国股市震荡期间，公司自始至终与中国相关监管部门保持积极和有益的沟通。

公司表示，“我们将一如既往遵守中国的相关法律法规，继续合法开展各项经营。”

国内媒体曾有报导称，司度贸易目前唯一股东为CITADEL GLOBAL TRADING S.AR.L。