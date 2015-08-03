企业并购：德国三大车商同意以29亿欧元收购诺基亚地图业务HERE--消息

路透法兰克福8月2日 - 两位知情人士周日表示，德国高档汽车制造商组成的财团已经同意购买诺基亚 地图业务HERE，将业务扩展至联网汽车的数码服务领域。

一位消息人士说，由戴姆勒 、宝马 和大众汽车(福斯汽车/Volkswagen) 旗下奥迪 组成的财团，同意以近29亿欧元(约合32亿美元)，收购诺基亚地图业务HERE。

这些消息人士表示，交易可能于周一宣布。

戴姆勒拒绝置评，宝马、奥迪和诺基亚尚未回覆评论请求。

智能地图系统是接入无线网络的无人驾驶汽车能够执行智能功能的基础，比如在交通堵塞和事故信息发送到汽车时，汽车能够重新规划路径。

未来，这种地图系统将在碰撞侦测和无人驾驶汽车的其他功能方面发挥作用。

Exane BNP Paribas分析师估计，无人驾驶和联网汽车服务市场规模可能达到500亿美元。(完)